iOS 17.2 permet le partage des cartes et tickets de Wallet à la NameDrop

Nouvelle surprise du côté de la prochaine mise à jour majeure de l'iPhone. Avec iOS 17.2, une nouvelle fonctionnalité permettra à un utilisateur de partager rapidement des cartes d'embarquement, des billets de cinéma et d'autres laissez-passer de l'application Wallet avec un autre utilisateur d'iPhone via une méthode similaire à NameDrop.

Découvrez "WalletDrop"

Pour utiliser cette fonctionnalité, ouvrez l'application Cartes (Wallet en anglais) et appuyez sur le ticket ou la carte que vous souhaitez partager. Tenez ensuite votre iPhone près du haut d'un autre iPhone, et un bouton "Partager" apparaîtra sous le pass sur votre iPhone. Vous n'avez plus qu'à valider pour envoyer le pass à l'autre iPhone via AirDrop. Les deux iPhone doivent évidemment avoir été mis à jour avec iOS 17.2.

Bien qu'il soit déjà possible de partager de nombreux laissez-passer pour les applications Cartes via le menu de partage d'iOS, cette nouvelle fonctionnalité vise à fournir une méthode plus rapide et plus pratique. Elle fonctionne de la même manière que NameDrop, une fonctionnalité d'iOS 17 qui permet aux utilisateurs de partager rapidement des informations de contact en rapprochant deux iPhones. NameDrop a été ajouté l'Apple Watch avec watchOS 10.1.



Voici comment Apple présente sa nouveauté d'AirDrop pour iOS 17.2 :

Améliorations d'AirDrop, y compris des options de partage de contacts élargies et la possibilité de partager des cartes d'embarquement, des billets de cinéma et d'autres laissez-passer éligibles en rapprochant deux iPhones.



La mise à jour logicielle devrait être publiée la semaine prochaine pour tous les utilisateurs.