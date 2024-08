Des porte-cartes MagSafe pour iPhone aux couleurs de Wallet et du Finder

Apple est réputé pour le design emblématique de ses produits, certains suscitant d'ailleurs un profond sentiment de nostalgie et d'affection, même des décennies plus tard. C'est le cas de l'iPod par exemple, ou du MacIntosh. Après avoir présenté des coques iMac translucides pour iPhone 15, nous partageons cette fois des porte-cartes MagSafe aux couleurs de l'application Wallet d'Apple, mais aussi de l'icône de dossier du Finder. De quoi apporter une touche de charme à votre téléphone Apple.

Portefeuille MagSafe inspiré de l'application Wallet

L'application Wallet d'Apple, appelée "Cartes" désormais en français, est dotée d'une icône distinctive qui se reconnait au premier coup d'oeil. Alors pourquoi ne pas l'afficher au dos de son iPhone ?



La marque Caseology propose ce magnifique portefeuille MagSafe au prix de 26,99 € (en promotion au lieu de 29,99 €), qui fait un joli clin d'oeil à l'interface d'iOS. Comme son nom l'indique, l'accessoire "Folder Pop" se fixe magnétiquement à votre iPhone et peut contenir jusqu'à 3 cartes.

Portefeuille MagSafe inspiré des dossiers du Finder

Si vous êtes plutôt discret, Caseology a créé trois autres variantes qui ressemblent à un dossier bleu classique du Finder de MacOS ou de Fichiers d'iOS.



Le portefeuille MagSafe à dossier bleu coûte le même prix actuellement 26,99 € (en cochant le coupon "promotion") et peut également contenir jusqu'à 3 cartes. Il est disponible en bleu simple, ou avec une icône de nuage style iCloud ou de musique façon "Apple Musique".

Capable de contenir jusqu'à trois cartes, le "Folder Pop" assure une prise antidérapante grâce à des motifs en silicone et garantit une adhérence solide avec des aimants puissants, tout en étant compatible avec les séries iPhone 15, 14, 13 (sauf Mini) et 12 (sauf Mini). Il sera évidemment compatible avec tous les iPhone 16 à venir.

