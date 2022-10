Comment voir les extensions dans l'application Fichiers sur iPhone et iPad ?

Fichiers d'Apple est une application qui gagne à être connue, évoluant chaque année discrètement, mais sûrement. Après vous avoir partagé une astuce pour compresser / décompresser des fichiers, voici comment faire apparaître les extensions de fichiers.



Il existe deux façons simples de voir les extensions de vos images, vidéos, musiques, documents et autres enregistrés à l'intérieur de l'app Fichiers sur iPhone et iPad. À vous de choisir entre l'affichage au cas par cas, où pour toutes les données qui s'y trouvent.



Un nouveau tuto "iPhone Facile".

Fichiers affiche les extensions

Pour obtenir des informations sur un fichier précis

Ouvrez l'application Fichiers et allez dans n'importe quel dossier. Touchez et maintenez le fichier et choisissez Obtenir des informations. Vous verrez l'extension du type de fichier à côté du nom du fichier, sous le nom du fichier et dans le champ Type.

Configurer de façon permanente l'application Fichiers afficher les extensions

Si vous souhaitez pérenniser cette option, suivez les étapes suivantes pour configurer votre iPhone ou iPad sous iOS 16 ou iPadOS 16 et ultérieur :

Accédez à l'app Fichiers et allez dans n'importe quel dossier. Touchez l'icône Plus (trois points à l'intérieur d'un cercle dans le coin supérieur droit). Choisissez Options d'affichage dans la liste. Appuyez sur Afficher toutes les extensions.

Vous verrez ainsi immédiatement l'extension à la fin de chaque nom de fichier. Le paramètre s'applique à l'ensemble de l'application Fichiers. Cela signifie que vous verrez toujours les noms d'extension, même si vous allez dans un autre dossier de "Sur mon iPhone", d'iCloud ou d'emplacements tiers ajoutés comme Dropbox ou Google Drive.



Pour ne plus voir les extensions de fichiers dans l'application Fichiers de l'iPhone ou de l'iPad, touchez l'icône Plus dans un dossier > Options d'affichage et décochez "Afficher toutes les extensions". Tout simplement.



Et si vous avez un ordinateur Apple, voici comment afficher les extensions de fichiers sur Mac.

