Comment savoir si une application iPhone est disponible sur le Vision Pro

Toutes les applications à retrouver dès demain sur l'App Store visionOS sont visibles depuis l'iPhone. Il suffit de se rendre dans l'App Store, d'inscrire le nom d'une application et d'apercevoir la nouvelle catégorie Apple Vision.

App Store : la nouvelle catégorie réservée au Vision Pro est disponible

L'Apple Vision Pro sort officiellement demain aux États-Unis. Pour fêter son arrivée, Apple a confirmé dans la journée que plus de 600 applications optimisées seront disponibles au lancement sur sa boutique d'applications dédiée dont des grands noms comme Microsoft, Zoom, Disney et compagnie. Netflix et Spotify ont refusé de faire une application native, pour le moment.



Des centaines d'apps à retrouver sur l'App Store visionOS qui vient justement d'être activé. Il suffit de saisir le nom d'une application sur l'App Store de l'iPhone et de voir si elle est compatible Apple Vision. Exactement comme avec l'iPhone, l'iPad le Mac et l'Apple Watch.

Pratique pour découvrir les applications à télécharger sans avoir besoin de posséder le casque, indisponible en France pour le moment. Par exemple, l'application iOS Disney+ détient désormais sa section Apple Vision. On peut donc y découvrir une série d'images afin d'avoir un aperçu rapide du design final.



Bien que le Vision Pro coûte plus de 3 500 $, Apple aurait vendu 200 000 unités en seulement 10 jours. Une belle base de lancement couplée aux 600 applications optimisées. Préparez-vous, les réseaux sociaux vont bientôt être inondés de vidéos sur l'Apple Vision Pro.