Apple annonce plus de 600 applications optimisées visionOS pour demain

Si le 2 février n’a pas vraiment de signification pour la France, ce jour aura toute son importance aux États-Unis, car c’est le jour du lancement de l’Apple Vision Pro. S’il y avait certaines inquiétudes pour les contenus qui seront disponibles, Apple rassure les premiers utilisateurs de son ordinateur spatial à travers un communiqué de press, publié en ce début d’après midi.

Plus de 600 applications visionOS uniques

Dès demain, plus de 600 applications et jeux optimisés visionOS seront disponibles pour l’Apple Vision Pro, ce qui est une très bonne nouvelle pour les personnes qui pouvaient s’inquiéter de l’absence de contenus au lancement du premier ordinateur spatial d’Apple. L’Apple Vision Pro promet de transformer l’espace personnel de chacun en un véritable théâtre pour les rencontres sportives, les séries et films. Cette innovation ouvre de nouvelles voies pour collaborer, créer et visualiser du contenu, tout en offrant des environnements de jeu immersifs et la possibilité d’explorer des lieux inédits. C'est bien plus que prévu, les rumeurs annonçaient moins de 200 applications.



Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs chez Apple, a exprimé son enthousiasme pour ces nouvelles expériences spatiales :

Apple Vision Pro débloque l'imagination de notre communauté mondiale de développeurs, et nous sommes inspirés par la gamme d'expériences spatiales qu'ils ont créées pour cette nouvelle plate-forme passionnante. Avec plus de 600 nouvelles expériences spatiales à explorer dans le tout nouveau App Store, ainsi que plus d'un million d'applications compatibles sur iOS et iPadOS, les utilisateurs peuvent découvrir un large éventail d'applications qui élargissent les limites de ce qui est possible.



Ces applications incroyables changeront la façon dont nous vivons le divertissement, la musique et les jeux ; stimuleront notre imagination avec de nouvelles façons d'apprendre et d'explorer ; débloqueront la productivité comme jamais auparavant ; et bien plus encore. Les développeurs capturent déjà la promesse de l'informatique spatiale, et nous avons hâte de voir ce qu'ils créeront ensuite.

Du sport immersif

Dans son communiqué de presse, Apple a partagé quelques applications sportives qui vont rapidement devenir incontournables sur l’App Store américain du Vision Pro :

PGA TOUR Vision : Suivez les tirs en temps réel sur des terrains de golf reproduits en 3D.

NBA : Profitez du streaming de matchs avec des statistiques actualisées en direct.

MLB : Vivez une expérience immersive au sein d’un stade de baseball.

Red Bull TV : Découvrez des courses avec des cartes 3D et des vidéos interactives.

MLS Season Pass sur Apple TV : Suivez la Major League Soccer comme jamais auparavant.

Divertissement et musique à portée de main

Les applications de divertissement seront aussi nombreuses dès demain, les utilisateurs auront des applications telles que Disney+, IMAX, Max (HBO) et Apple TV qui offriront des expériences de visionnage uniques, tandis que l’application Apple TV donne accès à des Apple Originals, des films en 3D et à Apple Immersive Video. De plus, Apple Music s’enrichit de plus de 100 millions de chansons en Spatial Audio et Lossless Audio, promettant une expérience audio inégalée.



Pour les services de streaming comme Netflix ou encore Paramount+, les utilisateurs du Vision Pro pourront passer par Safari qui pourra lire les contenus sans aucun problème !

La création musicale

De nombreuses applications populaires ont créé des expériences uniques conçues spécialement pour l'Apple Vision Pro, comme djay, qui permet aux utilisateurs de mixer leur musique préférée sur deux platines 3D hyperréalistes. NowPlaying explore les histoires cachées derrière la musique et améliore l'expérience d'écoute, et le service de streaming vidéo et audio STAGE+ permet aux utilisateurs d'approcher les plus grands musiciens classiques du monde comme jamais auparavant. Des applications comme Spool permettent de créer des vidéos musicales étonnantes avec des effets visuels de qualité studio et des outils de montage uniques et immersifs, tandis qu'Animoog Galaxy vit aux côtés des utilisateurs dans un espace physique, lui insufflant des sons et des couleurs en constante évolution.

Des applications ludiques

L'Apple Vision Pro offre aux utilisateurs un environnement d'apprentissage immersif et tridimensionnel grâce à des applications telles que solAR, qui présente les merveilles du système solaire à la porte de l'utilisateur, ou Sky Guide et Night Sky, qui transportent les utilisateurs dans leur propre planétarium. Les utilisateurs peuvent même explorer la planète rouge à travers les yeux de l'un des trois rovers de la NASA actuellement à la surface avec Mars Explorer. Insight Heart permet aux utilisateurs de comprendre le cœur humain comme jamais auparavant, tandis que CellWalk les emmène à la découverte des machines moléculaires de la vie pour explorer une cellule bactérienne entière, jusqu'aux atomes individuels. Complete HeartX propose une nouvelle approche pour relier l'anatomie et la physiologie en 3D aux diagnostics et aux traitements, afin de mieux préparer les étudiants aux pressions du monde réel liées au traitement des patients.

Créer de nouvelles expériences musicales

Des jeux spatiaux

Nous en avons déjà vu plusieurs, les jeux spatiaux arrivent aussi sur l'Apple Vision Pro.

Les joueurs peuvent se plonger dans des jeux sur l'App Store qui transforment l'espace autour d'eux, utiliser un environnement pour une expérience plus immersive ou jouer à des jeux compatibles sur un écran aussi grand qu'ils le souhaitent. Pour prendre en charge une grande variété de jeux et d'expériences spatiales, Vision Pro fonctionne en toute transparence avec les manettes de jeu les plus courantes, notamment la PlayStation DualSense et la manette sans fil de la Xbox.

Avec Apple Arcade, les joueurs peuvent accéder à un catalogue de plus de 250 jeux sur Apple Vision Pro, sans achat in-app ni publicité, y compris des titres à succès comme NBA 2K24 Arcade Edition, Sonic Dream Team et TMNT Splintered Fate. Les joueurs d'arcade découvriront également le monde des jeux spatiaux avec une fantastique sélection de titres immersifs créés spécifiquement pour Vision Pro. Ces expériences prennent une toute autre dimension : les joueurs sont transportés dans des environnements de jeu époustouflants dans Synth Riders, font tourner des briques LEGO avec leurs doigts dans LEGO Builder's Journey, coupent des pommes avec leurs mains dans Super Fruit Ninja, et bien d'autres choses encore. Parmi les autres jeux spatiaux disponibles avec Apple Arcade dès le lancement, citons Game Room, WHAT THE GOLF ?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Bloons TD 6+, stitch, Patterned, Illustrated et Wylde Flowers.

Lancement prévu demain !

Bien évidemment, ce sont 600 applications optimisés visionOS qui seront prêtes dès demain sur l’App Store, mais des milliers d’autres qui seront accessibles dans les mois à venir. L’avantage d’avoir un lancement différé en France, c’est que nous aurons nettement plus de contenus que les clients américains au lancement du Vision Pro.



