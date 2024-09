visionOS 1.1 permet de supprimer des applications préinstallées

Apple a publié hier soir la quatrième bêta de visionOS 1.1, la future mise à jour destinée à l’Apple Vision Pro qui sera disponible prochainement. Si pour le moment Apple se concentre majoritairement dans les correctifs à travers ce nouveau firmware, on remarque aussi des changements stratégiques, comme la possibilité de supprimer les applications préinstallées sur l’ordinateur spatial. Apple offre avec la quatrième bêta plus de possibilités d’applications à supprimer !

La suppression des applications Apple avec visionOS 1.1

Avec la dernière mise à jour de visionOS 1.1 bêta 4, Apple introduit une fonctionnalité très attendue par les utilisateurs de l’Apple Vision Pro : la possibilité de désinstaller la majorité des applications préinstallées. Jusqu’à présent, les détenteurs de l’Apple Vision Pro étaient confrontés à un désagrément : l’impossibilité de supprimer des applications préinstallées par Apple. Cette limitation entraînait une frustration, notamment lorsque les utilisateurs souhaitaient se débarrasser d’applications jugées inutiles, encombrant ainsi inutilement leur écran d’accueil.



Avec l’introduction de visionOS 1.1 bêta 4, le vent tourne. Apple offre désormais la possibilité de désinstaller huit applications supplémentaires qui étaient auparavant intouchables :

Apple TV

Music

Mindfulness

Freeform

Notes

Mail

Files

Tips

Cette mise à jour suit une tendance plus ouverte d’Apple, qui avait déjà permis la suppression de Keynote et Encounter Dinosaurs dans la version initiale 1.0 de visionOS.

Malgré ces avancées, certaines applications restent intouchables, des piliers tels que Safari, Photos, Messages et l’App Store n’ont toujours pas l’option « supprimer », ce qui montre une limite à la personnalisation que les utilisateurs peuvent apporter à leur Apple Vision Pro. Vous l’aurez compris, la gestion des applications sur visionOS manque encore de flexibilité, notamment en comparaison avec d’autres systèmes d’exploitation au sein de l’écosystème Apple.

Organisation des applications et implications du DMA

L’interface de visionOS continue de privilégier les applications d’Apple, qui occupent la première page de l’écran d’accueil. Les applications tierces, quant à elles, sont reléguées aux pages suivantes et classées par ordre alphabétique, ce qui peut entraver une expérience utilisateur véritablement personnalisée.



L’initiative de permettre la suppression des applications préinstallées s’inscrit dans un contexte plus large, répondant aux exigences du Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne. Cette législation vise à assurer un marché numérique plus équitable et ouvert, poussant les géants technologiques comme Apple à offrir plus de flexibilité et de choix aux consommateurs.



Le déploiement de visionOS 1.1, prévu pour se dérouler simultanément à celui d’iOS 17.4 et d’autres mises à jour majeures, représente un pas vers une plus grande personnalisation et liberté pour les utilisateurs de l’Apple Vision Pro. Bien que certaines limitations demeurent, cette mise à jour est un indicateur clair de la volonté d’Apple d’écouter ses utilisateurs et de s’adapter aux exigences réglementaires.



