Android permet enfin d'archiver les applications peu utilisées pour gagner de la place

Six ans après Apple, Google a commencé à déployer un outil d'archivage automatique sur Android, conçu pour libérer de l'espace de stockage sans désinstaller complètement les applications des appareils des utilisateurs. Présentée pour la première fois en mai de l'année dernière, Google affirme que la fonction d'archivage automatique permet de réduire automatiquement de près de 60 % l'espace de stockage occupé par les applications peu utilisées, sans supprimer complètement l'application ou les données qui lui sont associées de l'appareil de l'utilisateur.

Décharger intelligemment les apps

Les applications qui ont été "déchargées" se distinguent par une icône de nuage superposée à l'icône de l'application. Comme sur iOS, en appuyant sur les applications archivées, il est possible de les retélécharger et de les restaurer entièrement, à condition que l'application soit toujours disponible sur le Google Play Store. Cette fonction devrait s'avérer utile pour les utilisateurs d'appareils Android qui ne disposent pas d'un espace de stockage extensible ou pour ceux qui hésitent à supprimer complètement des applications pour libérer de l'espace, bien que toutes ne soient pas éligibles à l'archivage automatique. Google précise que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les applications publiées au format App Bundle d'Android et que les applications prenant en charge l'archivage n'apparaîtront pas aussi fréquemment dans les suggestions de désinstallation d'un appareil.

Pour en profiter, les utilisateurs d'Android devront accepter d'utiliser la fonction d'archivage automatique. L'option apparaîtra dans une fenêtre contextuelle lors de l'installation d'une nouvelle application sur un appareil dont l'espace de stockage est épuisé. Une fois activée, la fonction archivera toutes les applications inutilisées de l'appareil. Une clause de non-responsabilité dans la fenêtre pop-up d'acceptation indique que les préférences de la fonctionnalité peuvent être ajustées dans le menu des paramètres. C'est l'application Play Store qui est chargée de ce processus.



L'outil d'archivage automatique d'Android arrive donc plusieurs années après qu'Apple a lancé "Décharger les apps inutilisées" sur iOS 11 en 2017, une fonction qui "supprime" de la même manière les applications peu utilisées sur les iPhones tout en conservant leurs données pour une réinstallation éventuelle.