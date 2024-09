Les icônes d'applications seront adaptées au mode sombre avec iOS 18

1 com

Bonne nouvelle pour les amateurs du mode sombre, celui qui repose les yeux et qui sollicite moins la batterie sur les iPhone à écran OLED, iOS 18 devrait étendre sa portée aux icônes d'applications.

Une amélioration du mode sombre

Introduit avec iOS 13, le mode sombre assombrit déjà l'interface des applications en général, ainsi que certains éléments de l'écran d'accueil, comme le dock et les dossiers. iOS 18 ira plus loin en donnant automatiquement aux icônes des applications une teinte sombre lorsque le mode éponyme est activé. Apple le présentera sur ses propres applications, puis elle devrait proposer une API pour les développeurs afin de la prendre en charge dans les applications tierces selon nos amis de MacRumors.

Nous pensons que les icônes sombres des applications associées à un fond d'écran sombre donneront pour la première fois à l'écran d'accueil une apparence complète en mode sombre.

Si vous vous souvenez bien, Mark Gurman, de Bloomberg, a récemment indiqué qu'iOS 18 permettrait aux utilisateurs de modifier la couleur des icônes des applications. Ce serait en fait le mode sombre qui influerait sur la teinte.



Les fuites concernant iOS 18 sont nombreuses, avec notamment un pan important lié à l'IA pour faciliter la retouche d'image, la production de texte, la transcription d'audio et autre, mais aussi de la personnalisation avec des réactions par emoji, le verrouillage des applications par Face ID, la programmation d'envoi de message et plus encore.



Apple dévoilera iOS 18 lors de sa conférence WWDC dès demain soir. La première bêta sera livrée dans la foulée du keynote, pour les développeurs Apple. La version finale sera diffusée en septembre, avec l'iPhone 16. Tout cela sera en direct sur notre page keynote.