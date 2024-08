iOS 18 : vous pourrez modifier les couleurs des icônes de vos applications

Depuis la création d'iOS, les utilisateurs ne peuvent pas personnaliser les icônes des applications qu'ils installent, celles-ci restent de la couleur définie par le développeur. Dans certains cas, les développeurs peuvent offrir différentes couleurs pour l'icône, mais très souvent en échange de la souscription d'une option premium, c'est par exemple le cas sur notre application iSoft. Avec iOS 18, Apple va proposer plus de personnalisation aux utilisateurs !

Choisissez la couleur de vos icônes avec iOS 18

D'après de nombreuses rumeurs, la sortie d'iOS 18 s'annonce comme l'une des mises à jour les plus importantes de l'histoire de l’iPhone. La mise à jour va introduire une multitude de nouveautés, parmi lesquelles certaines seront boostées à l'intelligence artificielle. L'un des aspects les plus inattendus concerne la personnalisation de l'écran d'accueil, qui sera grandement améliorée.



Selon Mark Gurman de Bloomberg, iOS 18 permettra aux utilisateurs de modifier la couleur des icônes des applications. Cette fonctionnalité offrira une liberté de personnalisation sans précédent, permettant par exemple de changer le bleu caractéristique de Facebook en noir ou de transformer l'icône de Threads de noir à blanc. Et tout cela, sans nécessiter l'accord des développeurs des applications concernées.

Actuellement, il est techniquement possible de personnaliser les icônes de l'écran d'accueil, mais cela requiert des astuces complexes et n'est pas à la portée de tous. Les utilisateurs doivent souvent passer par des raccourcis et des applications tierces, ce qui complique le processus. Avec iOS 18, cette personnalisation deviendra une fonctionnalité officiellement supportée, beaucoup plus accessible et sans besoin de télécharger une application supplémentaire ou de passer par quelconque astuce.



Ce qui reste encore incertain, c'est quelle sera l'étendue de la personnalisation, est-ce que les utilisateurs pourront simplement modifier les couleurs des icônes ou bien les personnaliser complètement en changeant également les formes et les styles visuels ? Gurman qui est à l'origine de la fuite de l'information affirme ne pas avoir eu plus de détails.



L'annonce officielle d'iOS 18 aura lieu lors de la conférence annuelle des développeurs d'Apple : la WWDC, celle-ci est prévue pour le 10 juin en soirée. C'est là que nous saurons précisément les intentions d'Apple vis-à-vis de la personnalisation des icônes d'applications.