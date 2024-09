Throwboy lance des oreillers façon icônes d'applications Apple

Après la commercialisation des plaides et oreillers aux couleurs du Mac en 2021, puis des serviettes l'année suivante, Throwboy s'attaque aux icônes des applications d'Apple. Une fois de plus, le prix pourra en refroidir plus d'un.

Les oreillers pour les fans d'iPhone

Throwboy s'est fait connaître pour ses oreillers qui ressemblent à des Macs classiques, mais l'entreprise se développe avec une nouvelle gamme d'oreillers à l'effigie des icônes emblématiques de l'iPhone.

Conçus pour ressembler aux icônes Messages, Mail, Apple Music, Finder et Notes, les coussins sont fabriqués dans une matière douce et pelucheuse qui, selon le fabricant, offre un toucher luxuriant et douillet. Le rembourrage épais en poly à l'intérieur donne aux oreillers une « sensation de douceur et de moelleux » et le motif de chaque oreiller est brodé pour plus de durabilité.

Mettez la main sur l'ensemble essentiel contenant les cinq coussins sur le thème des applications. Que vous soyez fan de messagerie, de musique, de notes, de courrier ou d'icônes, cette collection vous couvre. Fabriqué avec une attention particulière aux détails et dans un matériau pelucheux, chaque coussin capture l'essence même de notre monde numérique sous une forme câline. Parfait pour votre canapé, votre lit ou tout autre endroit où vous souhaitez afficher votre côté technophile. Laissez libre cours au geek qui sommeille en vous grâce à la collection d'oreillers App - le complément idéal pour tout passionné de l'informatique !

Chaque oreiller carré mesure 33 cm, et il y a une étiquette tissée au dos qui peut être utilisée pour les accrocher au mur pour ceux qui ne veulent pas les utiliser comme coussins.



La série de cinq coussins est vendue au prix de 209,95 euros, mais chaque coussin est également disponible individuellement au prix de 43,95 € pour ceux qui n'en veulent qu'un.



Une idée cadeau abordable pour les fans d'iPhone, au même titre que les AirPods 2 à 99 €, le HomePod mini à 99 € ou encore une coque pour iPhone 15.