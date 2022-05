Throwboy met en vente des serviettes à l'effigie d'Apple, à un prix délirant

⏰ Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

3



Throwboy aime jouer sur la corde sensible avec les fans d'Apple. Après la commercialisation d'oreillers et de plaides l'année dernière, c'est au tour des serviettes de débarquer sur le store en 2022. Mais attention, le prix pourra en rebuter plus d’un.

La serviette à prix d’or

Il y a un an, en février dernier, la marque Throwboy décidait de mettre en vente des plaides et oreillers aux couleurs d'Apple. Rebelote en ce mois de mai 2022 avec cette fois-ci la mise en vente de trois serviettes d'une taille de 50x60 cm qui peuvent être utilisées après la douche ou à la plage et à la piscine.



Le premier modèle reprend le design de l'iMac G3 en plusieurs coloris. Le deuxième met en valeur le logo du Finder Mac et le troisième met à l'honneur l'iPod, dont on a appris la disparition du marché pas plus tard qu'hier.

Ces trois articles peuvent être achetés en France mais cramponnez-vous, il faudra débourser la modique somme de 154.95 €. Un prix bien plus élevé que les plaides et oreillers vendus en dessous de 50 €. À vous de voir si le design passe avant le prix.