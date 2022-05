Apple arrête l'iPod Touch et signe la fin de l'iPod

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

1



On le sentait venir depuis quelques années, Apple vient de mettre un terme à la production de l'iPod Touch, le dernier rescapé de la gamme "iPod" lancée en 2001 et qui avait fait renaitre Apple. La nouvelle est tombée en fin de journée sur la newsroom du constructeur californien, un an après l'arrêt du HomePod.

L'iPod aura vécu un peu plus de 20 ans

Depuis son lancement il y a plus de 20 ans, Apple rappelle que "l'iPod a captivé les utilisateurs du monde entier qui apprécient de pouvoir emporter leur musique en déplacement". Mais force est de constater qu'en 2022, la possibilité d'emmener sa bibliothèque musicale est possible dans tous les produits Apple - de l'iPhone et l'Apple Watch à l'iPad et au Mac - ainsi que l'accès à plus de 90 millions de chansons et plus de 30 000 listes de lecture disponibles via Apple Music. Même sur le web. Le dernier en date était donc l'iPod Touch 7 présenté le 28 mai 2019, et qui était doté de la puce A10 Fusion, permettant des expériences immersives de réalité augmentée et FaceTime en groupe, ainsi que de 256 Go de stockage.

Greg Joswiak, senior vice president of Worldwide Marketing d'Apple, a déclaré :

La musique a toujours été au cœur de nos préoccupations chez Apple, et la mettre à la portée de centaines de millions d'utilisateurs comme l'a fait l'iPod a eu un impact sur l'industrie musicale, mais aussi sur la façon dont la musique est découverte, écoutée et partagée. Aujourd'hui, l'esprit de l'iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l'iPhone à l'Apple Watch en passant par le HomePod mini, sans oublier Mac, iPad et Apple TV. Et Apple Music offre une qualité sonore de pointe avec la prise en charge de l'audio spatial - il n'y a pas de meilleure façon d'apprécier, de découvrir et de vivre la musique.

L'iPod original, présenté le 23 octobre 2001, était le premier lecteur MP3 à contenir 1 000 chansons et une batterie de 10 heures dans un boîtier compact.

L'iPod mini, introduit le 20 février 2004, a apporté tout ce que les utilisateurs aimaient de l'iPod dans un design plus petit de seulement 3,6 onces.

L'iPod nano (2e génération), lancé le 25 septembre 2006, offrait un design fin, un écran couleur lumineux, six couleurs élégantes et jusqu'à 24 heures d'autonomie, et mettait jusqu'à 2 000 chansons dans la poche des utilisateurs.

L'iPod touch, présenté pour la première fois le 5 septembre 2007, a apporté à l'iPod l'interface Multi-Touch révolutionnaire qui a fait le succès de l'iPhone, avec un superbe écran large de 3,5 pouces.

L'iPod nano (7e génération), introduit le 12 septembre 2012, était l'iPod le plus fin à ce jour avec seulement 5,4 mm et comportait un écran Multi-Touch de 2,5 pouces.

L'iPod shuffle (4e génération), introduit le 15 juillet 2015, offrait un design élégant avec jusqu'à 15 heures d'autonomie, 2 Go de stockage permettant de stocker des centaines de chansons, et un bouton VoiceOver pour entendre le titre d'une chanson, le nom d'une liste de lecture ou l'état de la batterie.

L'esprit de l'iPod continue

La firme dirigée par Tim Cook depuis maintenant dix ans ne rate pas l'occasion de présenter les moyens qu'elle offre pour profiter de la musique sur toute une série d'appareils, dont une grande variété de modèles allant du nouvel iPhone SE au dernier iPhone 13 Pro Max. Pour Apple, "l'iPhone est le meilleur appareil pour diffuser Apple Music en continu ou stocker toute une bibliothèque musicale en déplacement". Mais bien sûr, l'Apple Watch et les AirPods ne sont pas en reste et permettent aux utilisateurs d'accéder à plus de 90 millions de chansons directement sur eux. Si l'iPad est également une possibilité, la plus évidente pour la maison reste le HomePod mini est à 99 euros seulement.



Si vous voulez tout de même un iPod, sachez qu'Apple en vendra tant qu'il reste des stocks, de même que ses partenaires comme Amazon.