L'iPod existait déjà dans la saison 3 de For All Mankind

Après avoir aperçu un Newton MessagePad dans la troisième saison de For All Mankind, les abonnés ont pu découvrir un appareil adulé aux débuts des années 2000, l'iPod. Le premier baladeur MP3 d'Apple a rencontré un succès fou dès 2001, remettant la société en scelle après une période très compliquée. Mais ce n'est pas tout, la dernière saison en date de la course spatiale entre les russes et les américains a plus d'un tour dans son Mac...

Le placement de produit anticipé

Apple TV+ a toujours été un endroit de choix pour le placement de produits de la marque à la pomme, et la saison 3 de For All Mankind n'y manque pas. Alors que les deux premières saisons se déroulaient dans un passé trop lointain, la troisième nous a permis de voir un iPod ainsi qu'une version de macOS.

Tout d'abord, parlons de l'iPod que l'on voit dans un plan montrant la musique diffusée via sa prise casque. Si cela n'a rien de choquant, il faut savoir que les épisodes de la saison 3 se passent dans les années 90. Hors, l'iPod est sorti en 2021. Les astronautes de la série peuvent s'estimer chanceux !

In the alternative past of For All Mankind the original iPod beat its 2001 launch by a good 7 years! pic.twitter.com/s9tVIsEstD — Tim Chaten (@iPadProsPodcast) July 1, 2022

L'autre plan qui a marqué les esprits concerne Ed Baldwin qui se tient debout devant une batterie d'écrans en arrière-plan. Ceux qui sont attentifs auront repéré ce qui ressemble à macOS Monterey fonctionnant sur l'une des machines - avec le dock en bas. Mieux, on distingue l'application Apple TV, ainsi que les Podcasts, App Store et autre Apple Music. Là, For All Mankind a plus de 20 ans d'avance... Voilà un bel exemple d'anachronisme !

I regret to inform you that even in an alternate timeline, and even in deep space, there are still people who keep their macOS dock at the bottom



(For All Mankind, S03E04) pic.twitter.com/SyoaQAJAKx — Federico Viticci (@viticci) July 2, 2022



