L'iPod Touch 7 n'a pas été renouvelé depuis 1000 jours !

Il y a 4 heures

iPod

Alban Martin

L'iPod touch de 7e génération fête ses 1000 jours, une longévité rarissime du côté d'Apple, alors qu'aucun signe apparent de renouvellement n'a pointé le bout de son composant depuis un moment.



En mai 2019, Apple dévoilait l'iPod touch 7. 32 mois plus tard, il est désormais l'appareil le plus ancien de la gamme du constructeur, suivi des AirPods Pro lancés en octobre 2019 et atteignent 847 jours de vie (mais rejoints par les AirPods 3 et AirPods Max).

Toujours pas d'iPod Touch 8 en vue

L'iPod touch est l'appareil iOS le moins cher d'Apple, à partir de 249 euros. Avec un écran Retina de 4 pouces, il est également le plus petit appareil iOS et le seul restant avec une prise casque de 3,5 mm. L'iPod touch est le plus populaire en tant qu'appareil d'entrée de gamme dans l'écosystème Apple, en particulier pour les enfants, et est également un choix courant pour de nombreux professionnels voulant mettre de la musique dans leur boutique par exemple.

Mais il faut rappeler qu'en vérité, l'iPod Touch 7 est encore plus vieux car cette génération n'a été qu'une mise à jour très mineure, avec la puce A10 Fusion de l'iPhone 7 et une option de stockage de 256 Go pour la première fois. Tous les autres aspects, y compris les spécifications de l'appareil photo et les options de couleur, étaient les mêmes que ceux de l'iPod touch 6. Pour trouver de vrais changements dans la gamme, il faut remonter à 2012 et l'iPod Touch 5 sorti en même temps que l'iPhone 5. Depuis lors, il a fait l'objet de deux rafraîchissements mineurs en 2015 et 2019.



Pour ceux qui se posent la question, l'iPod Touch n'est pas l'appareil Apple que la société a vendus le plus longtemps. Le roi en la matière fût le Mac Pro rond de 2013, qui est resté 2 182 jours sans mise à jour avant le lancement du Mac Pro "râpe à fromage" modulaire de 2019.



L'iPod touch est le seul produit iPod qu'Apple vend encore après l'abandon de l'iPod nano et de l'iPod shuffle en juillet 2017, et aucun accès rapide à l'iPod n'est visible sur le site du constructeur depuis des années. Reste à savoir si la firme va relancer cette gamme prochainement avec un iPod touch 8 basé sur un iPhone mini par exemple. Qui serait intéressé ? Pour quelles raisons ?