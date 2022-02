5 produits Apple qui n'ont pas été renouvelés depuis plus de deux ans

Le renouvellement c'est important mais pas pour certains produits selon Apple. Faisons un rapide tour des cinq produits qui n'ont pas été mis à jour depuis maintenant plus de deux ans. Pour certains, cela fait même sept ans...

5 produits qui tardent à être renouvelés

Après avoir évoqué les produits Apple qui vont disparaître en 2022, place aux produits qui n'ont pas été mis à jour depuis maintenant plus de deux ans. Nous parlons ici des appareils et accessoires pour lesquels nous n'avons pas eu un nouveau modèle concret et non de la partie logicielle.

Magic Mouse 2

La deuxième génération de souris d'Apple entame sa septième année de vie avec un design inchangé. On notera tout de même l'arrivée entre temps du câble USB-C devenu la norme ou encore les différentes couleurs apportées avec la sortie de l'iMac 24 pouces. Mais pour ce qui est du design, rien de neuf depuis 2015.

Apple Pencil 2

L'Apple Pencil de 2ᵉ génération a débarqué aux côtés de l'iPad Pro sorti fin 2018. Avec une latence d'écriture réduite, un chargement magnétique sur la tranche de l'iPad et une fonction de basculement d'un outil à un autre en tapotant dessus, ce nouveau modèle est largement au goût du jour même après trois ans et demi de vie. Il n'empêche qu'il commence à prendre de l'âge.

iPod Touch

Produit phare il y a une dizaine d'années, l'iPod Touch a fini par prendre du recul ses dernières années même si Apple le considère encore comme un produit intéressant. La 7ᵉ génération, dernière en date, est parue en mai 2019 soit il y a bientôt trois ans. Apple va-t-il continuer avec ce produit et proposer une 8ᵉ génération avec des caractéristiques au goût du jour ?

Mac mini haut de gamme

Pour celui-ci, nous vous l'accordons, c'est totalement logique. Avec la démocratisation de la puce M1 sur ces derniers produits, Apple abandonne petit à petit les produits Intel au profit d'Apple Silicon. S'il en va de même pour les iMac et les MacBook, le Mac mini Intel résume bien ce sujet avec une sortie en octobre 2018 il y a maintenant plus de trois ans.

AirPods Pro

Sortis en octobre 2019, les AirPods Pro sont désormais dans nos oreilles depuis presque deux ans et demi. D'après les rumeurs et selon la logique, 2022 devrait être l'année des AirPods Pro 2. Un modèle qui devrait apporter le Lossless ou encore une autonomie plus grande grâce à une puce plus performante. Rappelons au passage qu'Apple a amélioré la qualité audio des appels récemment.



Quel est selon vous l'appareil qu'il faut renouveler cette année ? L'iPhone SE pourra bientôt figurer dans cet article, sauf si Apple présente l'iPhone SE 3 au printemps prochain.