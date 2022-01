Les AirPods Pro 2022 offriront la qualité audio Lossless

Apple prépare activement l'arrivée de ses nouveaux AirPods Pro 2022, des écouteurs de deuxième génération. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, les AirPods Pro 2 seront dotés de la prise en charge de l'audio Lossless et d'un boîtier de chargement capable d'émettre un son à des fins de localisation. Deux nouveautés qui seront supportés par un tout nouveau design.

Les premiers écouteurs HiFi d'Apple ?

Dans une note aux investisseurs, Kuo explique que les AirPods Pro de deuxième génération intègreront des changements importants capables de susciter une forte demande, notamment la prise en charge de l'audio Apple Lossless (ALAC) et un étui de chargement à partir duquel les utilisateurs peuvent déclencher un son pour mettre en évidence son emplacement grâce à l'écosystème Localiser. Rappelons qu'avec iOS 15, il est déjà possible de faire sonner ses AirPods, mais pas le boîtier.

Cette information apporte donc du crédit à une précédente fuite qui montrait un étui supposé d'AirPods Pro 2 avec des trous de haut-parleurs.

AirPods 3 noirs

Mais le plus intéressant concerne la qualité audio. À date, tous les produits AirPods d'Apple, y compris les AirPods 3, les AirPods Pro ainsi que le casque AirPods Max, ne prennent pas en charge l'audio Lossless. Cela s'explique par le fait que les AirPods diffuse le son via le Bluetooth, ce qui les limite au codec AAC. Des fichiers ALAC (Apple Lossless Audio Codec) de meilleure qualité devront être diffusés sans passer par le Bluetooth et permettre une expérience d'écoute Lossless (comme c'est le cas sur le AirPods Max avec un fil). Il y a fort à parier qu'Apple développe une solution alternative, ce qui fait écho aux dernières déclarations du responsable acoustique d'Apple à propos des limitations du Bluetooth.



Enfin, Kuo a réitéré que les AirPods Pro 2 présenteront un nouveau design proche des Beats Fit Pro et seront lancés au quatrième trimestre de 2022, ce qui est légèrement plus tard que prévu pour les premiers modèles sans fil HiFi du constructeur. En revanche, aucun signe de capteurs de santé dans cette génération, il faudrait attendre les AirPods Pro 3.