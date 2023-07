L'AirPods Max 2 aura l'USB-C et l'audio Lossless du Beats Studio Pro, ainsi que la puce H2

Apple vient de dévoiler le tout nouveau Beats Studio Pro, la première refonte du casque "Studio" depuis 2017. Si les produits Beats coexistent bien avec la gamme AirPods, le Studio Pro est un véritable concurrent pour l'AirPods Max, le plus cher de sa catégorie. À tel point que le Studio Pro, vendu plus de 200 euros de moins, fait désormais office de référence... en attendant l'AirPods Max 2. Justement, nous avons certainement là une partie des nouveautés du futur accessoire audio d'Apple.

Un concurrent inspirant pour le nouveau AirPods Max 2

Le Beats Studio Pro conserv l'apparence familière de la gamme Beats, avec quelques changements discrets. Cependant, la partie matérielle a été considérablement améliorée, notamment avec une nouvelle puce permettant l'audio spatial, un port USB-C et la certification pour l'audio sans perte. C'est la première fois qu'un produit Apple est certifié pour l'audio sans perte, ce qui représente un avantage certain pour les audiophiles.

Le port USB-C est un choix judicieux, car il permet non seulement la charge, mais aussi la transmission d'audio en haute qualité. En comparaison, l'AirPods Max avec son port Lightning convertit les signaux audio analogiques en audio numérique, entraînant une perte de qualité audio. Le Beats Studio Pro dispose d'un convertisseur numérique-analogique (DAC) intégré qui permet une lecture audio sans perte jusqu'à 24 bits / 48 kHz via USB-C.



Un autre avantage du port USB-C est qu'il peut transmettre de l'audio et de l'alimentation en même temps. Cela signifie que vous pouvez recharger Beats Studio Pro sur votre iPad et votre Mac tout en écoutant de la musique sur les écouteurs. Le port Lightning du AirPods Max, en revanche, n'en est pas capable.

Il est également probable que les prochains AirPods Max 2 bénéficieront de la mise à niveau vers la puce H2 (vue sur les AirPods Pro 2), offrant des améliorations telles que l'annulation active du bruit améliorée, le mode de transparence adaptative ou encore le Conversation Boost.

Bien que la transition vers USB-C pour toute la gamme AirPods soit envisagée, aucune date de sortie n'a été annoncée pour une version mise à jour du AirPods Max. En attendant, les nouveaux Beats Studio Pro sont disponibles à l'achat à 399 €, tandis que l'AirPods Max actuel est souvent en promotion sur Amazon.