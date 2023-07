Le Beats Studio Pro est disponible : prix, date, fonctionnalités...

Depuis son rachat, Apple ne cesse de mettre en avant la marque Beats à travers le lancement de nouveaux écouteurs et casques haut de gamme. Une fois encore, le géant californien nous impressionne avec le casque "Beats Studio Pro", une nouvelle pépite qui va venir concurrencer l'AirPods Max et bien sûr tous les casques concurrents aux fonctionnalités identiques.

Un Beats Studio Pro qui en a dans le ventre

C'est désormais officiel, le casque Beats Studio Pro est disponible en France et dans de nombreux pays à l'international. Apple vient d'annoncer le lancement de son nouveau casque haut de gamme aux caractéristiques et fonctionnalités qui vont en attirer plus d'un. Vous cherchez à changer de casque, abandonner vos écouteurs pour une expérience d'écoute "plus premium", nous avons ce qu'il vous faut. Avec le Beats Studio Pro, vous profitez d'une :

Réduction active de bruit qui filtre les bruits autour de vous en temps réel afin de les supprimer dans vos oreilles

Mode Transparence pour quitter instantanément votre bulle et vous reconnecter au monde réel

Une autonomie améliorée (jusqu'à 40 heures par cycle de charge)

Du port USB-C à la place du port Lightning sur les précédentes générations de casques Beats

Support d’une entrée analogique 3,5mm

Transducteur de 40 mm

Recharge Fast Fuel : 10 minutes de charge = 4 heures d’écoute

La prise en charge de Fast Pair afin de connecter rapidement le casque avec les appareils Android (bien sûr, on retrouve l'équivalent du côté d'iOS, logique)

Prise en charge de la fonction "Dis Siri"

Compatibilité avec l’Audio Spatial

Oliver Schusser, vice-président de Beats et Apple Music a déclaré :

Beats a établi son héritage culturel avec la sortie du premier casque Studio en 2008. Nous avons optimisé le design et retravaillé notre produit pour présenter le Beats Studio Pro, notre casque circumauriculaire le plus impressionnant à ce jour. Le Studio Pro répond aux exigences de qualité premium de notre marque, à savoir reproduire fidèlement la musique des artistes, et s’inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs.

Le tarif, les couleurs et la disponibilité

En ce qui concerne le prix de vente en France, vous pourrez acheter le Beats Studio Pro au tarif de 399,95 €, soit un prix nettement plus bas que l'AirPods Max qui dépasse les 600 €. Toutefois, ça reste un prix un peu plus élevé que le Sony WH-1000XM5 ou encore le Bose Noise Cancelling Headphones 700.



Pour les coloris du Beats Studio Pro, vous pourrez choisir entre du sable, du noir, du bleu nuit ou du moka, ce sont approximativement les finitions qu'avaient annoncés les rumeurs quelques semaines avant le lancement.



En ce qui concerne la disponibilité, ce nouveau casque débarquera en Apple Store et chez les revendeurs le 20 juillet 2023. Bien évidemment, on s'occupera de vous faire un petit rappel demain !