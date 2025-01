Lionheart Studio date la sortie de Valhalla Survival

Lionheart Studio a annoncé que son RPG d'action et de survie, très attendu par la communauté des joueurs mobiles, « Valhalla Survival », sortira le 21 janvier sur les appareils iOS et Android. Tout cela dans plus de 220 pays !

Découvrez Valhalla Survival

Dans un monde imprégné de mythologie nordique, vous allez devoir tenir tête au méchant rusé, Loki, qui a enlevé la reine de Midgard. Votre tâche consiste à faire équipe avec d'autres protagonistes pour lutter contre les créatures du néant afin de sauver la couronne.



Bien que le jeu porte le nom de « Survival », ne vous attendez pas aux mécanismes de survie profonds de jeux comme « Valheim ». Au lieu de cela, « Valhalla Survival » penche davantage vers l'action, offrant des combats intenses rappelant un certain « Diablo », se concentrant sur un gameplay hack & slash pour éliminer les monstres à la pelle.



Beau, sublime même, le titre de Lionheart a de sérieux atouts pour attirer les fans du genre, comme un gameplay intense donc, mais aussi une vaste partie exploration à travers une centaine de "phases" qui vous permettront d'accumuler des ressources et de relever des défis annexes. Bien sûr, le lot de boss habituel est compris, magistralement conçus dans l'esprit de la mythologie nordique (ou pas). En effet, si vous êtes à cheval l'interprétation de la tradition nordique, ce jeu ne sera peut-être pas votre tasse de thé.

Pour ne rien gâcher, il sera possible de combiner différentes compétences pour faire progresser ses héros, comme dans tout bon RPG. Avec toutes ces fonctionnalités, "Valhalla Survival" s'annonce l'un des meilleurs titres de ce début d'année. Sortie prévue le 21 janvier sur App Store et Play Store. Oui, Valhalla Survival sera disponible sur iOS et Android.

Télécharger le jeu Valhalla Survival