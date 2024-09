Notre avis sur la version Mac de Valheim !

Le créateur de Goat Simulator nous propose désormais Valheim sur Mac, un jeu de survie aussi brutal que saisissant, avec un univers vikings magnifique. Si vous y avez joué sur PC, vous allez être ravi d'apprendre qu'il est possible de reprendre sa progression.

Découvrez le jeu de survie Valheim

Pour ceux qui n'auraient pas eu vente de Valheim, il s'agit d'un jeu d'exploration et de survie pour 1 à 10 joueurs, situé dans un purgatoire généré procéduralement, inspiré de la mythologie nordique. Les joueurs forgent des armes, bâtissent des bases et doivent triompher de créatures pour prouver leur valeur à Odin. Ils explorent un monde plein de mystères, collectent des ressources et survivent en fabriquant des objets et des défenses. Le jeu offre des combats intenses, un système de construction flexible et des boss épiques à affronter pour obtenir des récompenses précieuses.



Regardez la bande-annonce officielle :

Notre avis sur Valheim

Valheim, lancé en accès anticipé en février 2021, a rapidement capté l’attention des joueurs, devenant un des jeux les plus vendus sur Steam. Développé par Iron Gate et édité par Coffee Stain, ce jeu de survie parachute le joueur, qui incarne un Viking, dans le monde de Valheim pour prouver sa valeur à Odin en affrontant des forces chaotiques.



La première chose qui frappe, c'est la direction artistique unique, mêlant des graphismes rétro et des éclairages somptueux. Ensuite, c'est son gameplay. Le système de survie qui n’est pas aussi punitif que d’autres jeux du genre, ce qui permet de rapidement prendre du plaisir dans Valheim.



Les joueurs doivent collecter des ressources, construire des bases et des équipements, et affronter des créatures issues de la mythologie dans des combats qui, bien que parfois imprécis, offrent un véritable sentiment de progression, renforcé par une sorte de fil rouge. Valheim est également conçu pour être joué en solo ou en multijoueur, avec des serveurs dédiés pouvant accueillir jusqu’à 10 joueurs. Un plus indéniable, bien que le mode solo soit déjà excellent.



En reprenant des éléments classiques du genre et en y ajoutant des idées novatrices, on obtient une aventure immersive qu'il est difficile de lâcher.



Sachez que Valheim sur Mac requiert simplement macOS 10.13 minimum et tourne sur la plupart des Mac, même ceux équipés d'Intel. Et si vous avez un "simple" MacBook Air M1 de base, le jeu édité par Coffee Stain tourne sans sourciller entre 40 et 50 images par seconde.



Si vous aimez ce genre de titre, foncez, d'autant que Valheim est à moitié prix pour quelques jours seulement. Il coûte normalement 20 €, que ce soit sur Mac ou PC via Steam. Un chef d'oeuvre à ce prix, c'est rare.



Télécharger Valheim à 9,99 €