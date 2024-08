Diablo Immortal accueille la Tempête, sa 8e classe

Comme prévu, Blizzard a dévoilé la huitième classe de Diablo Immortal, la Tempête, qui est désormais disponible sur les plateformes mobiles et PC. La Tempête est une classe qui manie deux lames et qui peut utiliser le vent et les vagues sur les ennemis. La compétence passive unique de la Tempête est la conjuration du zéphyr, et les joueurs peuvent tester le Tempête en se rendant dans les Îles froides. Tout un programme.

La nouvelle classe de Diablo Immortal

Incarnez la tempête et balayez le mal d’un coup de vent !

Le 23/5, déchaînez votre fureur dans le plan submergé et les essais de donjon des tempêtes

De retour le 23/5 : Épreuve des Hordes, Conquête et plus encore

Disponibles le 23/5 : cosmétiques de Grakkin polaire et packs à durée limitée

Passe de combat de la saison 27, calamité arcanique, le 6/6

Corrections de bugs et optimisations

La classe Tempête de Diablo incarne les éléments glacés des îles Gelées du nord. Ces guerriers utilisent des lames de vent et d'eau pour combattre les forces obscures. Exilées pour protéger le continent, les Tempêtes peuvent invoquer des zéphyrs, des ombres éphémères qui reproduisent leurs mouvements. Les compétences incluent des attaques rapides et des effets de contrôle. La classe offre une expérience unique de gameplay stratégique et dynamique, avec une maîtrise des éléments pour terrasser les ennemis. La liste des nouveautés associées est longue comme le bras, certaines étant débloquables qu'à partir d'un certain niveau.



Une quête adaptée à la classe est également disponible depuis cette nuit. Regardez la bande-annonce de gameplay de la tempête ci-dessous :

Le nouveau Paragon

Avec la mise à jour Diablo Immortal 2.3.4, le réseau Paragon a également été retravaillé pour être plus facile et plus flexible.

En plus de la mise à jour de contenu qui accueillera les tempêtes le 23 mai, nous effectuons une refonte du système de parangon actuel. Nous souhaitons vous offrir plus de choix et de polyvalence tout en lissant le système de manière générale afin de faciliter les possibilités de combinaisons et l’obtention des compétences pour les différents styles de jeu.

Les 5 nouveaux arbres sont les suivants :

Triomphateur/Triomphatrice (inclut : Triomphateur/Triomphatrice, Chasseur/Chasseuse de trésors, Massacre)

Survivant/Survivante (inclut : Survivant/Survivante, Génie, Apothicaire)

Gladiateur/Gladiatrice (inclut : Gladiateur/Gladiatrice, Soldat/Soldate, Champion/Championne

Empoigne (inclut : Empoigne, Garde, Exécuteur/Exécutrice)

Duelliste (inclut : Duelliste, Tisseur/Tisseuse, Sentinelle)

Télécharger Diablo Immortal

Si vous n'avez pas joué au jeu depuis longtemps, c'est le bon moment. Diablo Immortal est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS, sur Google Play Store pour Android et sur PC. Après des débuts difficiles, critiqué pour son modèle économique déséquilibré, Diablo Immortal a su relever la barre, notamment grâce à un gameplay en béton et à des graphismes à la hauteur. Si vous voulez notre avis, c'est un vrai Diablo, mais conçu pour les mobiles.

Télécharger le jeu gratuit Diablo Immortal