La mise à jour "Précipice de l'Horreur" de Diablo Immortal est disponible

Comme annoncé sur la feuille de route 2024, Blizzard a publié aujourd'hui sur mobile et PC la première mise à jour majeure de Diablo Immortal de l'année. Intitulée "Précipice de l'Horreur", cette mise à jour apporte des duels en 1 contre 1, une nouvelle quête d'élite qui vous emmène dans le passé de Deckard Cain, de nouvelles activités comme les failles de terreur et les piliers d'Oblivion, le tout nouvel équipement éternel, de nouvelles gemmes légendaires, et bien plus encore.

Toutes les nouveautés de la mise à jour "Précipice de l’horreur"

Les duels

Avancez vers votre marque. Dégainez votre lame, votre lance, vos couteaux, vos potions. Un duel va bientôt commencer.

Avec la version 2.3.0 de Diablo Immortal, les joueurs de niveau 60 et plus peuvent désormais affronter d'autres aventuriers dans des duels à mort en combat singulier. Rendez-vous sur le terrain d'entraînement de Westmarch et invitez votre adversaire à se battre en duel. Une fois que votre adversaire aura accepté votre demande de combat, le duel commencera, avec un total de 60 secondes allouées pour le match. Un duel est gagné lorsqu'un joueur est tué ou que le compte à rebours de 60 secondes est terminé.



Évidemment, le butin revient au vainqueur. Si vous parvenez à gagner plus de deux duels d'affilée, vous recevrez une marque dans le jeu indiquant votre série de victoires consécutives, qui se réinitialisera à la fin de la journée.

DECKARD CAIN

La tapisserie de l'avenir de Sanctuaire se déploie légèrement, écrivant un nouveau chapitre dans les annales sanglantes de son histoire. Une nouvelle quête d'élite, Instinct tempéré, est désormais disponible au Taite, le chercheur d'aventure de Westmarch. Embarquez dans une aventure qui couvre le passé de Deckard Cain, depuis sa jeunesse à Tristram jusqu'aux événements de Diablo II, alors qu'il poursuit une menace dans l'ombre et se débat sous le poids de sa propre intuition.

Les failles de la Terreur

Les Failles de la Terreur - un autre signe avant-coureur de l'Âge de l'Immaturité - sont des portes hérissées de pointes par lesquelles les forces de Diablo lancent leurs assauts, et qui ont jailli du sol de Sanctuaire. Vous devez vous aventurer courageusement dans ces plans infernaux de la réalité pour arrêter les envahisseurs.



À l'intérieur des failles, des foules de monstres brutaux s'opposeront à vous - découpez-les pour obtenir des orbes rouges incandescents, les Fragments de Stygien. Après avoir collecté 200 fragments sur les ennemis tombés au combat (affichés dans la barre de progression), partez à la recherche d'une flèche stygienne. En sacrifiant les fragments requis dans l'une de ces balises pointues, vous entamerez un combat en un contre un avec un adversaire plus costaud. En abattant cet ennemi, vous obtiendrez un coffre de récompense.



Collectez des fragments stygiens, sacrifiez-les dans une flèche stygienne, battez le boss et obtenez un coffre de récompense. Effectuez ce processus autant de fois que possible en 13 minutes pour obtenir des récompenses plus abondantes, y compris des coffres de récompense. Il y a un maximum de 4 flèches stygiennes qui peuvent apparaître par Faille de terreur, atteignez les quatre pour recevoir le maximum de coffres de récompense par course.



Vous pouvez obtenir des récompenses jusqu'à 10 fois par semaine dans les failles de terreur, qui se réinitialisent chaque lundi à 3 heures du matin, heure du serveur.

L'essence de terreur

L'essence de terreur est un objet essentiel pour participer aux piliers d'Oblivion et aux primes de Hellslayer. L'essence de terreur peut provenir des coffres de récompense fournis par les flèches stygiennes. Pour avoir les meilleures chances de mettre la main sur l'Équipement éternel. Assurez-vous d'avoir toujours de l'essence de terreur à portée de main. Si vous êtes à court d'essence ou si vous en avez trop, l'essence peut être achetée et vendue au Grand Marché de Wynton pour du platine.

Les piliers de l'oubli

Les piliers de l'oubli constituent le défi le plus important de l'ère de l'Annulation et l'ultime épreuve de bravoure pour les tueurs de démons les plus aguerris. Pour activer un pilier d'Oblivion, il faut disposer d'une essence de terreur et jouer en niveau de difficulté Inferno I ou supérieur. Les aventuriers expérimentés, préparés à des combats palpitants, seront les mieux armés pour relever ce défi.

Les piliers d'oubli se trouvent à proximité des failles de terreur dans chaque zone et sont accessibles à tout moment. Utilisez une essence de terreur de votre inventaire pour deviner l'emplacement du pilier. Dirigez-vous vers le pilier et tenez-vous prêt : des vagues de monstres surpuissants ou de gobelins assoiffés d'or vont se précipiter sur vous ! Vous devez tenir bon, survivre à des attaquants de plus en plus vigoureux et les terrasser avant la fin du temps imparti. Si vous réussissez, vous aurez la chance de gagner de l'équipement éternel et d'autres récompenses.

Les primes

L'influence grandissante de Diablo a transformé certaines parties de Sanctuaire en un paysage infernal et cauchemardesque. Voyant leur maison lentement envahie par des forces obscures, les Immortels et les Ombres, habituellement en guerre, ont lancé un contrat contre leur ennemi commun. Venez tous ! Des combattants intrépides sont nécessaires pour éliminer les menaces les plus sérieuses dans le cadre des nouvelles primes Hellslayer.

Les groupes ou les tueurs solitaires de difficulté Inferno I ou supérieure peuvent combiner leurs 4 primes normales et actives en une prime de tueur de l'enfer sur le tableau des primes pour le coût d'une essence de terreur. En combinant ces primes, les primes de tueur de l'enfer ont 4 fois plus de valeur qu'une prime normale. Mais cela n'est pas sans risque : attendez-vous à une augmentation de la consommation de vie et à d'autres effets qui entraveront votre progression. Une fois la prime obtenue, rendez-vous dans la zone indiquée sur votre prime, localisez le portail des primes du tueur de l'enfer et affrontez des hordes vicieuses dans un style de jeu plus indulgent que celui des piliers d'Oblivion.



Si vous réussissez à réduire les rangs des damnés, vous obtiendrez des crédits de Codex pour quatre primes normales et un coffre de récompense avec la possibilité d'obtenir de l'équipement éternel. Les récompenses de Hellslayer sont un excellent moyen d'utiliser votre essence de terreur, tout en gagnant potentiellement de l'équipement éternel.

Équipement éternel

Un pouvoir longtemps oublié vient d'être redécouvert sous la forme d'un équipement éternel. Ce nouveau type d'objet est à la fois le plus rare et le plus puissant de Sanctuaire.

Ne peut tomber que dans les failles de terreur, les piliers d'Oblivion et les récompenses de Hellslayer.

Contient 3 attributs et 4 affixes magiques, deux provenant du pool d'affixes existant et deux d'un nouveau pool d'affixes spécifiques à une classe.

Peut être un objet de n'importe quel emplacement primaire.

Peut contenir des propriétés maudites ou ancestrales.

Le reste des nouveautés

En plus de tout le reste, cette mise à jour apporte également de nouveaux chapitres pour le Voyage du héros, l'événement à durée limitée Hellrise, le retour d'événements antérieurs, des améliorations de fonctionnalités, et bien plus encore, comme le révèlent les notes de mise à jour ci-dessus.

