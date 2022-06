Diablo Immortal est un succès avec 24 millions de revenus en deux semaines

Deux semaines après sa sortie, Diablo Immortal de Blizzard aurait rapporté environ 24 millions de dollars au studio, selon Appmagic. Dans son estimation, la société d'analyse indique que le jeu gratuit a été téléchargé près de 8,5 millions de fois au cours de la même période, 26 % des téléchargements provenant des États-Unis. La majeure partie des revenus de Blizzard provenant de Diablo Immortal provient également des États-Unis. À ce jour, les joueurs américains ont contribué à environ 43 % des recettes totales du jeu, suivi par la Corée du Sud avec 11 %. Le premier pays européen est l'Allemagne avec 7 %.

Diablo Immortal renfloue les caisses de Blizzard

Pour replacer le succès financier d'Immortal dans son contexte, Hearthstone, le seul autre jeu mobile de Blizzard actuellement disponible, a rapporté environ 5 millions de dollars en mai. Malgré les réactions négatives aux systèmes de monétisation d'Immortal (il faudrait dépenser 100 000 euros pour monter son personnage au niveau le plus haut), le succès est au rendez-vous grâce à un gameplay fidèle et à un moteur graphique de grande qualité comme nous l'avions vu dans notre test de Diablo Immortal. Mais de nombreux fans s'inquiétaient d'un scénario dans lequel le modèle économique free-to-play de Immortal servirait aux prochains jeux Diablo.



Rod Fergusson, directeur général de la franchise Diablo, a récemment déclaré que Diablo IV serait doté d'un système de monétisation différent de celui d'Immortal. "Pour être clair, D4 est un jeu à plein tarif conçu pour le public PC/PS/Xbox", a-t-il expliqué après la récente présentation du jeu lors du Summer Game Fest de Microsoft. Par ailleurs, Blizzard a annoncé cette semaine qu'Overwatch 2 supprimerait les boîtes à butin, les fameuses lootboxes qui donnent des bonus de manière aléatoire et qui sont interdits par exemple en Belgique et aux Pays-Bas.

