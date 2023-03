Découvrez la mise à jour "Age of Falling Towers" de Diablo Immortal

Près de neuf mois après son lancement en juin de l'année dernière, Diablo Immortal semble avoir perdu une partie des fans en cours de route. Critiqué pour son modèle économique free-to-play féroce, le premier Diablo conçu pour les mobiles s'efforce depuis à s'améliorer à coups de mises à jour. La prochaine est importante, "Age of Falling Towers", et arrive cette semaine.

Diablo Immortal progresse sur mobile

Comme expliqué sur le site de Diablo Immortal, les nouvelles fonctionnalités et nouveaux contenus sont ajoutés régulièrement.



L'élément phare de la mise à jour "Age of Falling Towers" est le nouveau mode de jeu Accursed Towers (Tours Maudites) basé sur les clans, qui propose des parties JcE et JcJ pour vous et votre clan. Vous pouvez découvrir ce nouveau mode de jeu ainsi que de nombreuses autres nouveautés dans la bande-annonce suivante d'Age of Falling Towers :





En plus des tours maudites, cette mise à jour comprendra un tout nouveau donjon de campagne, une nouvelle quête d'élite, de nouveaux événements à durée limitée, de nouveaux équipements, les corrections de bugs obligatoires, et bien plus encore. Probablement le bon moment pour vous y (re)mettre, d'autant que la bêta de Diablo 4 semble avoir déçu de nombreux fans de la licence qui se rabattent actuellement sur Immortal.

En outre, attendez-vous à une maintenance des serveurs le 29 mars pour les serveurs d'Océanie, de Chine, d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est et d'Europe, et le 30 mars pour les serveurs d'Amérique, afin d'activer la mise à jour "Age of Falling Towers" dans le jeu, après quoi toutes les nouveautés seront prêtes pour les joueurs de Diablo Immortal.



Si vous n'avez pas encore testé ce jeu, consultez notre test de Diablo Immortal.

Télécharger le jeu gratuit Diablo Immortal