Découvrez votre personnalité avec Refind Self sur iOS, Android et Steam

Comme prévu, l'éditeur Playism lance son nouveau jeu d'aventure Refind Self : The Personality Test Game, développé par Lizardry. Disponible sur mobile et PC (via Steam), Refind Self vous met dans la peau d'un androïde qui se trouve devant la tombe du docteur qui l'a créé, avec des endroits clés liés à vos souvenirs avec votre créateur, notamment. Tout un programme.

Découvrez le jeu Refind Self

Votre but est, outre de résoudre différents casse-têtes, de découvrir votre propre personnalité. Comme le disent les développeurs, personne ne joue jamais de la même manière qu'un autre. En fait, la façon dont une personne joue peut être un indicateur de sa personnalité. Vous découvrirez donc votre propre personnalité à travers celle du robot. Il faut savoir que le jeu ne dure qu'une heure, mais quelle heure !



Regardez la bande-annonce de Refind Self : The Personality Test Game partagée lors du "Playism Game Show 2023" :

Comment jouer à Refind Self ?

Comme vous pouvez vous en doutez, il n'y pas une façon de jouer ici. Allez où vous voulez, conversez, enquêtez, jouez à des mini-jeux... Jouez simplement comme bon vous semble. Mieux, il n'y a pas de game over.



À chaque action que vous entreprenez, votre personnalité est analysée.

Une fois l'analyse terminée à 100 %... Félicitations, le jeu est terminé.

Les résultats de votre personnalité seront également révélés.

Si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, vous pouvez revenir jouer encore et encore.

Télécharger Refind Self

Refind Self : The Personality Test Game est disponible au prix de 7,99 $ sur Steam et de 3,99 € sur iOS et Android. Il est disponible en anglais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel et coréen. On attend la traduction en français (et espagnol). Il faut donc parler un minimum anglais pour en profiter.



Vous pouvez acheter Refind Self : The Personality Test Game sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android.

Télécharger Refind Self à 3,99 €