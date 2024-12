Découvrez le jeu After Inc, par les créateurs de Plague Inc

Prenant parfaitement à contre-pied les thèmes sombres de son prédécesseur, Plague Inc, les créateurs de Ndemic Creations ont sorti une suite inattendue et pleine d'espoir intitulée After Inc Alors qu'autrefois les joueurs étaient chargés de libérer un pathogène mortel à travers le monde, ils sont désormais confrontés à une tâche de renouveau : reconstruire l'humanité à partir des cendres d'une apocalypse zombie. Quand on sait que Plague Inc figure toujours dans le top 3 des jeux les plus téléchargés de l'App Store, même douze ans après son lancement...

C'est quoi After Inc ?

Se déroulant des années après une épidémie de zombies dévastatrice, After Inc transporte les joueurs dans un monde où le vert a repris possession des terres, mais où les ombres du passé persistent avec les morts-vivants. Le jeu fusionne la stratégie 4X avec les mécanismes de construction de villes, offrant aux joueurs une nouvelle toile de fond pour reconstruire la civilisation.



En partant de pratiquement rien, votre mission est de rassembler des ressources comme de l'eau, de la nourriture et des matériaux, tout en élargissant votre base grâce à l'exploration et à la recherche technologique. Le gameplay de base tourne autour de cet équilibre délicat entre survie et gestion de la communauté. Chaque décision a un impact sur le bonheur de vos colons ; trop de mécontentement et ils abandonneront votre colonie, ce qui pourrait conduire à votre chute.

After Inc est conçu entièrement pour nos mobiles. Claire et colorée, l'interface fournit un retour instantané sur l'état de votre colonie. Avec des sessions de jeu pouvant durer de 15 à 20 minutes, il est parfaitement adapté à ceux qui recherchent un jeu stratégique à jouer en déplacement. Et pour ne pas s'ennuyer, on retrouve cinq dirigeants uniques, chacun offrant des capacités différentes, et un gameplay influencé par vos choix, chaque partie peut offrir une nouvelle histoire.

Voici les mécanismes clés du jeu :

Prise de décision : faites des choix difficiles comme équilibrer le luxe d'avoir des enfants avec la pénurie de ressources ou décider si les animaux de compagnie sont des compagnons ou des rations d'urgence. Votre style de gouvernance - démocratie ou autoritarisme - façonne l'avenir de votre communauté.

Exploration et gestion des ressources : le monde du jeu, un Royaume-Uni réimaginé, est beau mais périlleux. Les joueurs doivent fouiller les ruines pour trouver des ressources tout en luttant contre les menaces zombies.

Croissance de la colonie : des logements simples aux installations complexes comme les fermes et les scieries, vous développez votre colonie, en gardant votre population satisfaite et productive.

Pour ne rien gâcher, le jeu est bien réalisé (pour une interface cartographique) et très réaliste puisque basé sur « études de la vie réelle » notées avec humour pour simuler le comportement des zombies, ajoutant une couche d'authenticité.



On retrouve également la possibilité de jouer hors-ligne et l'absence de microtransactions. De quoi justifier pleinement les deux petits euros demandés.



Regardez la bande-annonce officielle :

Notre avis sur After Inc

Disponible depuis quelques semaines, After Inc a été bien accueilli pour son gameplay mêlant survie, stratégie et construction, ainsi que pour sa belle exécution. Les joueurs ont salué l'accessibilité, la profondeur de ses éléments stratégiques et le passage intelligent de la destruction à la création.



Ayant enfin pu tester le dernier né de Ndemic Creations, je peux vous dire que c'est une bouffée d'air frais pour tous les fans du genre. After Inc capture magistralement l'essence de la reconstruction non seulement des structures mais aussi de l'espoir, offrant aux joueurs un sentiment d'accomplissement lorsqu'ils voient leur colonie grandir et prospérer. L'aspect décisionnel ajoute une couche de complexité morale, faisant de chaque session une expérience narrative unique.



On regrette simplement le manque de traduction en français ainsi que le DLC à 10 € pour la saison 1. Sans lui, la durée de vie est courte pour les joueurs aguerris.

After Inc (stratégie) Prix 1,99 € Réalisation 4 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 4 / 5 Equilibre In-App 3 / 5 Notre avis 4 / 5



Bien qu'il y ait une certaine courbe d'apprentissage pour saisir pleinement les nuances de la gestion des ressources et des menaces, ce n'est que du plaisir. Si vous avez aimé Plague Inc, foncez, il vous fera oublier Rebel Inc.

Télécharger After Inc à 1,99 €