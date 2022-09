Lucky Luna débarque sur Netflix Games par les créateurs d’Alto's Adventure

Après des jeux à succès comme Alto's Adventure, Alto's Odyssey, Where Cards Fall et bien d'autres, le studio Snowman vient de lancer son nouveau jeu, Lucky Luna, sur iOS et Android, mais uniquement pour la plateforme Netflix Games. Pour en profiter, il faut donc être abonné au service de streaming.

Lucky Luna est réservé aux abonnés Netflix

Lucky Luna est un jeu de plate-forme vertical avec une particularité, il n’y a pas de bouton de saut ! Et ça, ça change tout.

Bannie sur une île mystérieuse dans un pays étranger, Luna se réveille étourdie et seule....

Au loin, un ensemble de ruines imposantes domine l'horizon et la pousse à avancer.



Rejoignez Luna dans un voyage magique dans les profondeurs de temples cachés et de donjons secrets. Plongez aussi profondément que vous l'osez pour dévoiler les mystères de son passé en conquérant les sentiers à venir.

Puisqu'il n'y a pas de quoi sauter, chaque niveau introduit une nouvelle mécanique de jeu et des fonctionnalités qui ouvrent des champs d'action différents à explorer. Vous devrez tirer parti de votre environnement et faire preuve de présence d'esprit pour atteindre ce qui est dissimulé et aider Luna à trouver sa voie.



Découvrez un aperçu de ce jeu de plateforme amusant dans la bande-annonce :

Le jeu compte un mode histoire, un mode donjon, 100 défis, des passages secrets et plus encore.



Et si vous n'avez pas encore découvert la série Alto's Adventure, Snowman a remasterisé et développé les deux titres pour Apple Arcade.

Télécharger le jeu gratuit Lucky Luna