Les créateurs d'Alto's Odyssey annoncent "Laya's Horizon" sur Netflix Games

Netflix propose des jeux mobiles dans le cadre de ses services d'abonnement afin de faire rester ses clients, entre deux films ou deux saisons. Les jeux sont accessibles via l'application Netflix pour iPhone, gratuitement. Netflix et Snowman ont lancé leur partenariat en septembre dernier avec le lancement de " Lucky Luna ". Outre son partenariat avec Netflix, Snowman a également lancé des jeux en exclusivité sur Apple Arcade :

Le studio Snowman, à l'origine de jeux à succès comme Alto's Odyssey et Alto's Adventure, vient d'annoncer son prochain jeu : "Laya's Horizon". Le nouveau titre sera bientôt disponible sur iOS et Android, mais vous devrez être abonné à Netflix pour y jouer... Voici ce qui nous attend !

