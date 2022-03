Alto's Adventure Remastered est de sortie sur Apple Arcade

On ne présente plus Alto's Adventure, un runner sans fin qui a connu un succès amplement mérité sur App Store depuis sa sortie en 2015. Si des millions de joueurs l'ont adoré, sachez que le jeu de Snowman est de retour sur Apple Arcade dans une version Remastered.



Regardez le trailer vidéo pour vous remettre dans le bain :

Alto's Adventure Remastered est disponible !

Rejoignez Alto et ses amis dans leur odyssée infinie en snowboard. Traversez de merveilleuses collines alpines sauvages, des villages endormis, des forêts anciennes et des ruines oubliées dans cette quête de l’Esprit de la montagne.



En chemin, sauvez des lamas en fuite, glissez sur les toits, sautez des gouffres terrifiants et trompez la vigilance des anciens du village, sans jamais laisser les éléments vous piéger ni perdre de vue les secrets enfouis dans la montagne.

Dans la veine d'un certain Ski Safari, Alto's Adventure se distingue par sa réalisation graphique et son rythme bien différent. On ne s'ennuie jamais dans ce très beau jeu qui vous fera passer de longues heures à tenter d'atteindre la perfection. On notera que cette version Remastered est encore plus belle grâce à des effets dynamiques et plus complet que jamais avec l'ajout d'un septième snowboardeurs exclusif à Apple Arcade.

Fonctionnalités :

Gameplay physique fluide, gracieux et grisant

Explorez un terrain généré de façon procédurale, des paysages et des visuels uniques et un gameplay inventif.

Éclairage dynamique et effets météo tels qu’orages, blizzards, brouillard, étoiles filantes et plus encore.

Instinctif, mais délicat à maîtriser. La série Alto repose sur un élégant système à commande unique. Enchaînez les combos et atteignez des centaines d’objectifs pour débloquer des objets et des compétences... Sans réfléchir aux commandes.

Testez vos compétences avec plus de 195 objectifs sur mesure

Découvrez sept snowboardeurs aux compétences et aptitudes uniques, dont un personnage inédit Apple Arcade.

Défiez vos amis sur le Game Center et décrochez le record de points, de distance et de combo!

Obtenez le wingsuit à l’atelier d’Izel pour un tout nouveau gameplay

Visuels minimalistes et évocateurs

Musique originale et audio artisanal pour une ambiance réellement immersive, avec des thèmes et des effets inédits à débloquer (casque recommandé!)

Application universelle, compatible iCloud. Jouez sur iPhone, iPad et Mac. Votre progression sera toujours synchronisée.



À noter que votre progression sur Alto’s Adventure (2015) peut être importée. Les joueurs les plus fidèles pourront ainsi reprendre où ils s’étaient arrêtés.

Télécharger le jeu Alto's Adventure — Remastered