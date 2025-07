Blizzard arrête le développement de Warcraft Rumble faute de succès

Nouvel épisode dans la stratégie de rationalisation de Microsoft post-rachat d'Activision-Blizzard. Cette fois, c'est Warcraft Rumble, le jeu mobile de tower defense de Blizzard, qui fait les frais de cette politique de réduction des coûts. Après moins de deux ans d'exploitation, le titre passe en mode maintenance avec l'arrêt du développement de nouveaux contenus.

Microsoft resserre l'étau sur Blizzard

La vague de licenciements annoncée par Phil Spencer touche particulièrement Blizzard, avec une centaine de postes supprimés selon les informations rapportées par Aftermath. Parmi les victimes, on retrouve des designers système et des membres de l'équipe communautaire directement liés à Warcraft Rumble. Cette décision s'inscrit dans la continuité des restructurations menées par Microsoft depuis l'acquisition du géant du jeu vidéo.

Johanna Faries, présidente de Blizzard, l'a confirmé dans un communiqué interne : le jeu n'a pas réussi à "atteindre l'envergure nécessaire pour maintenir sa forme actuelle sur le long terme". Malgré neuf années de développement et un lancement en novembre 2023 sur mobile puis en décembre 2024 sur PC, Warcraft Rumble n'a jamais trouvé son public.

Un échec qui questionne la stratégie mobile

Cette situation illustre la difficulté pour les éditeurs traditionnels de percer sur le marché mobile, dominé par des acteurs spécialisés et des modèles économiques très spécifiques. Warcraft Rumble était pourtant le premier jeu mobile entièrement dédié à l'univers Warcraft, après le succès de Hearthstone qui avait ouvert la voie.

Le titre rejoint désormais StarCraft II et Heroes of the Storm dans le catalogue des jeux Blizzard en "mode maintenance". Il continuera de fonctionner avec des correctifs et événements in-game, mais aucun nouveau contenu ne sera développé. Cette décision intervient également au moment où Microsoft annule d'autres projets comme Everwild de Rare ou le remake de Perfect Dark.

L'industrie du jeu vidéo traverse une période de consolidation intense, et même les mastodontes comme Microsoft doivent parfois admettre leurs échecs face à un marché mobile de plus en plus concurrentiel.



Source

