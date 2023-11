Notre avis sur le jeu Warcraft Rumble de sortie en marge de la BlizzCon 2023

Blizzard a annoncé le déploiement mondial de Warcraft Rumble, précédemment connu sous le nom de Warcraft Arclight Rumble, juste à temps pour la BlizzCon 2023 qui démarre ce vendredi. Si vous aviez raté nos différents articles, Warcraft Rumble est un concurrent au célèbre Clash Royale dans une ambiance plus MOBA, avec les nombreux personnages de Warcraft stylisés en mini-figurines. Voici notre avis dans un premier test.

Découvrez le nouveau Warcraft Rumble

Voici comment Blizzard présente son tout nouveau titre mobile :

Warcraft Rumble est un jeu d’action et de stratégie sur mobile, où des figurines de Warcraft à collectionner s’animent pour s’affronter dans des batailles épiques. Que ce soit en jouant à l’ambitieuse campagne solo ou en livrant des duels dans des batailles JcJ épiques, préparez-vous à découvrir ce qu’est véritablement un joyeux chaos !

Pour mieux comprendre de quoi il en retourne, regardez le trailer de Warcraft Rumble ci-dessous :

Notre avis sur Warcraft Rumble

Porté par la réputation d'excellence de Blizzard, ce jeu suscite d'importantes attentes en tant que première incursion significative de la franchise Warcraft dans le monde du mobile. Les aficionados espèrent que ce nouveau titre éclipse les réactions mitigées rencontrées par Diablo Immortal, le précédent jeu mobile de Blizzard, critiqué pour sa politique monétaire malgré une réalisation technique de haut niveau.

Réalisation

Concrètement, Warcraft Rumble est un jeu mobile de type tower defense inspiré de World of Warcraft, avec des unités, des sorts et des boss emblématiques de l'univers de Warcraft. Le style graphique enfantin est plaisant, mais peu dérouter les fans. Certains le trouvent moins réussi qu'un titre de Supercell. Il y a débat.



Alors que Warcraft 2 et 3 présentaient des styles remarquables remplis de détails, Blizzard a pris le parti d'en faire un titre plus stylisé. Les menus sont bien faits, cependant. Comme un mélange entre World of Warcraft et Hearthstone avec des interfaces et une navigation très intelligentes, malgré le fait qu'il y ait près de 1000 boutons et icônes sur lesquels cliquer. De même sur la partie audio, exit les voix et les répliques emblématiques de Warcraft, place à des effets digne de... Clash Royale.

Gameplay

Comme vous pouvez vous en doutez, Warcraft Rumble requiert stratégie et patience, avec des pics de difficulté qui peuvent frustrer les joueurs. Les joueurs peuvent gagner de l'or et accomplir des donjons pour améliorer leur armée.



Le principe est simple : quelques personnages les plus emblématiques de l'univers de Warcraft, comme Jaina Proudmore, Cairne Bloodhoof, Tirion Fordring et bien d'autres, ainsi que les troupes régulières des armées d'Azeroth, sont transformés en figurines. Imprégnées de la magie d'Arclight, ces figurines prennent vie et s'affrontent dans une arène PVP, avec notamment des tours défensives à positionner, afin d'abattre le boss à la fin de chaque match. Le jeu a des airs de MOBA et de tower defense, avec un peu de collecte de héros en cours de route.



Bien qu'il semble basique à première vue, le gameplay en lui-même est étonnamment profond. En effet, Warcraft Rumble propose une mécanique " pierre-papier-ciseaux " qui permet de déterminer quelles figurines sont fortes et faibles face à quelles figurines, mais le jeu est plus nuancé que cela. Les figurines peuvent être améliorées grâce à des talents qui les rendent plus fortes, ce qui leur permet de dépasser la simple formule du jeu d'enfant si elles sont suffisamment puissantes.



Les figurines sont réparties en cinq équipes : Alliance, Horde, Bêtes, Roches noires et Morts-vivants. Je veux dire, c'est un Warcraft ; il y aura toujours les factions traditionnelles qui définissent son univers depuis 1994 : Orcs and Humans de 1994. Les différentes équipes comptent également cinq chefs dans leurs rangs, chacun servant d'archétype autour duquel construire.



En somme, il est important d'avoir au moins un chef de chaque faction et de donner la priorité à la montée en niveau des chefs. Les joueurs doivent se concentrer sur le développement d'une petite sélection de figurines et de sorts au lieu de trop disperser l'expérience.

Modes de jeu

À noter qu'en plus du mode PvP et solo, le mode de jeu Héroïque, inspiré des donjons héroïques de World of Warcraft, apporte également plus de défi à Warcraft Rumble en permettant aux joueurs de s'attaquer aux mêmes cartes que celles qu'ils ont déjà terminées dans la campagne, mais avec des tournures plus difficiles.

Conclusion

Si pour le moment, il peut laisser les joueurs acharnés sur leur faim, nul doute que les futurs mises à jour apporteront un peu plus de corps au jeu. Chacune des missions artisanales disponibles est amusante, stimulante, avec ce qu'il faut de difficulté (même un peu trop par moment). Warcraft Rumble nous rappelle que Blizzard est un excellent créateur de jeux de stratégie.

Configuration minimale

Les caractéristiques requises pour jouer sur iOS :

iPhone 6s et plus

iOS 13 et versions ultérieures

RAM - 2 Go de RAM et plus

Les caractéristiques requises pour jouer sur Android :

CPU - Snapdragon 675 / Exynos 8890 et supérieur

GPU - OpenGLES 3.1 et versions ultérieures

Adreno 612 / Mali-T880 MP12 et supérieur

Android 5.1 (API niveau 22) et supérieur

RAM - 3 Go de RAM et plus

Télécharger Warcraft Rumble

Si vous ne l'avez pas précommandé ou préenregistré, vous pouvez vous procurer Warcraft Rumble sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android sans plus tarder. Blizzard a également annoncé que les joueurs de World of Warcraft sur PC trouveront des machines d'arcade Warcraft Rumble dans les tavernes des quatre principales zones de Dragonflight et d'autres permettant aux joueurs de débloquer des figurines à collectionner de Warcraft Rumble jusqu'à la BlizzCon 2023.

Télécharger le jeu gratuit Warcraft Rumble