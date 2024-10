Warcraft Rumble s'offre la mise à jour Hallow's End

Blizzard célèbre Halloween* avec l'effrayante mise à jour Hallow's End de Warcraft Rumble, où les joueurs peuvent gagner des bonbons en jeu pour débloquer de superbes récompenses. Cette mise à jour introduit dans le jeu le redoutable cavalier sans tête et les nouvelles chauves-souris géantes (Dire Batlings).

Des bonbons ou un sort ?

Si vous aviez manqué ses débuts il y a un an, Warcraft Rumble est un jeu mobile d'action et de stratégie dans lequel les figurines du célèbre univers lancé en 1994 prennent vie pour des batailles en temps réel équipes. Que vous vous lanciez dans l'ambitieuse campagne solo ou dans d'intenses duels entre joueurs, vous dirigerez votre armée de personnages emblématiques de Warcraft, tels que Jaina Proudmoore et Grommash Hellscream, sur les diverses cartes et boss d'Azeroth. La réalisation est superbe, bien que volontairement décalée pour plaire au plus grand nombre sur mobile.

La mise à jour 9.36 propose plusieurs nouveautés dont de nouveaux cosmétiques, notamment des portraits de Hallow's End et une peau de Kobold. Le cavalier sans tête rejoint vos rangs avec son attaque Lancer de citrouille qui inflige 140 points de dégâts et 2 piles de poison. Il est également doté de puissants talents comme Décapiter, qui confère la Soif de sang pendant 5 secondes lorsqu'il tue un ennemi. Le talent Veille nocturne lui permet de rester à l'endroit où il est déployé pour attaquer les ennemis proches, tandis que le talent Expérience de la mort le soigne à 80 % lorsque sa santé tombe à 40 %, ce qui étourdit les ennemis proches.



Les Dire Batlings font également leur apparition. Elles coûtent 2 pièces d'or et infligent 48 points de dégâts par morsure. Les copines de Batman sont dotés de talents tels que Morsure sonore, qui envoie une onde sonore pour attaquer les ennemis proches, Appel de minuit, qui confère la furtivité en cas de mise à mort, et l'amusant Guano Happens, qui fait tomber du poison sur les ennemis.

Télécharger Warcraft Rumble

Vous pouvez dès à présent participer à la fête d'Halloween en téléchargeant Warcraft Rumble sur l'App Store pour iOS ou le Play Store pour Android. Le jeu est gratuit avec des achats in-app. S'ils sont non obligatoires, l'équilibre du jeu est très fragile, comme souvent dans les jeux mobiles de Blizzard. Dommage, mais les fans passeront outre.



*Halloween est une fête folklorique originaire des îles anglo-celtes célébrée dans la nuit du 31 octobre au 1ᵉʳ novembre, jour de la fête catholique de la Toussaint.

Télécharger le jeu gratuit Warcraft Rumble