Les offres "BlizzCon Collection" sont disponibles dans Hearthstone, Warcraft Rumble, Diablo 4, etc

La BlizzCon de Blizzard se tiendra les 3 et 4 novembre prochains à Anaheim, en Californie, et l'éditeur américain vient d'annoncer deux ensembles de produits numériques pour les joueurs des titres phares. Alors que la plupart des événements précédents étaient présentés sous forme de billets virtuels, l'événement pourra être regardé gratuitement par tous, avec des options de sous-titrage. Les deux lots comprennent des objets issus de Heartstone, Warcraft Rumble (qui sera également lancé lors de la BlizzCon), Diablo 4, Overwatch 2, et bien plus encore.

Blizzard lance du contenu pour ses jeux

Les packs et les objets inclus ont été détaillés sous forme de texte et d'image, ainsi que les prix officiels.

Pack Epic (29,99 €)

En achetant le pack Epic, vous obtiendrez non seulement ces objets issus de plusieurs jeux, mais aussi une remise de 10 % sur un article de la boutique Blizzard Gear :

Hearthstone (mobile) : une carte BlizzCon 2023, 5 packs Standard et 5 packs Golden Standard.

(mobile) : une carte BlizzCon 2023, 5 packs Standard et 5 packs Golden Standard. Warcraft Rumble (mobile) : le portrait et le skin Murloc Kobold

(mobile) : le portrait et le skin Murloc Kobold World of Warcraft : Dragonflight : nouvel animal de compagnie Ysergle et jouet de la bannière de célébration du frisson

: Dragonflight : nouvel animal de compagnie Ysergle et jouet de la bannière de célébration du frisson Diablo IV : la féroce monture Lapisvein, le trophée de la monture Cobalt Ensign et le trophée de la monture Demon-Mother Countenance (certaines restrictions s'appliquent).

: la féroce monture Lapisvein, le trophée de la monture Cobalt Ensign et le trophée de la monture Demon-Mother Countenance (certaines restrictions s'appliquent). Overwatch 2 : 1 000 crédits, une breloque d'arme obscure et une carte de nom mystérieuse (disponible à partir du 3 novembre PDT).

Pack Légendaire (49,99 €)

Ce pack comprend tout ce qui se trouve dans le pack Epic mais aussi :

Hearthstone : une carte Légendaire Signature mystère (disponible en novembre)

: une carte Légendaire Signature mystère (disponible en novembre) Warcraft Rumble : le skin Murloc Tower

: le skin Murloc Tower World of Warcraft : Dragonflight : la monture volante Bound Blizzard

: Dragonflight : la monture volante Bound Blizzard Diablo IV : la redoutable armure Midnight Harness Mount Armor et un Battle Pass Premium échangeable contre n'importe quelle saison (certaines restrictions s'appliquent).

: la redoutable armure Midnight Harness Mount Armor et un Battle Pass Premium échangeable contre n'importe quelle saison (certaines restrictions s'appliquent). Overwatch 2 : le skin Sigma Epic du Guerrier noyé ainsi qu'un Battle Pass Premium pour la saison 7

Toutes les informations proviennent du site officiel de la BlizzCon Collection.

Warcraft Rumble

Dans l’univers inimitable de Warcraft, Warcraft Rumble vous invite à créer des armées de figurines de vos personnages héroïques ou malfaisants préférés pour se lancer à l’assaut de défis qui mettront la stratégie au cœur de l’action.



Chaque mission vous proposera un puzzle à résoudre grâce à vos talents de stratège. Il faudra aussi vous adapter au défi en temps réel, comme dans tout bon MOBA.



On attend de pied ferme le lancement de Warcraft Rumble ! En attendant, vous pouvez précommander Warcraft Rumble sur l'App Store pour iOS et vous préenregistrer sur Google Play pour Android.

Télécharger le jeu Warcraft Rumble