Niantic achète 8th Wall, la première plateforme de développement WebAR au monde

Il y a 5 heures

Jeux Vidéo iPhone

Alexandre Godard

La société 8th Wall, spécialisée dans la réalité augmentée, vient d'annoncer par la voix de son PDG et fondateur qu'elle s'associe avec Niantic, créateur du jeu Pokémon GO. Ce rachat possède un lien fort étant donné que les deux entreprises sont à fond dans la réalité augmentée, comme Apple.

8th Wall rejoint Niantic

Niantic, la société spécialisée dans le jeu vidéo et derrière le légendaire Pokémon GO qui avait soulevé les foules il y a quelques années, vient d'annoncer qu'elle acquiert 8th Wall qui n'est autre qu'une plateforme offrant des outils pour créer de la réalité augmentée interactive.



8th Wall a pour ultime objectif de rendre la réalité augmentée accessible à tous. Pour ce faire, elle propose un ensemble complet d'outils qui permettent de créer des expériences de réalité augmentée basées sur le web pour les appareils mobiles.



Comme souvent lorsqu'une société en rejoint une autre, l'objectif ultime est de renforcer le budget et les équipes travaillant sur le projet pour accomplir des choses encore plus impressionnantes.



Erik Murphy-Chutorian, PDG et fondateur de 8th Wall :

Nous sommes ravis de faire partie de la famille Niantic alors que nous rejoignons une équipe incroyable dédiée à l'avenir de l'AR conçue pour le monde réel.



Ensemble, nous allons permettre aux développeurs de créer des expériences AR qui encouragent les gens à se connecter, à découvrir de nouveaux endroits et à explorer le monde qui les entoure.



En poursuivant notre voyage avec Niantic, nous donnerons à davantage de développeurs, d'agences et de marques les moyens de concrétiser leurs visions de la réalité augmentée et du métavers du monde réel.

8th Wall promet que les projets nouveaux et en cours des utilisateurs ne seront pas impactés. De plus, même si l'équipe en charge du projet rejoindra l'organisation d'ingénierie Niantic AR, l'offre restera autonome et donc identique pour les clients.