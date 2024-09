Coromon : Rogue Planet sortira sur iOS, Android, Switch et Steam en 2025

Après avoir porté le jeu de collection de monstres Coromon sur mobile, le studio TRAGsoft a imaginé un spin-off roguelite intitulé Coromon : Rogue Planet. Prévu pour l'année prochaine, non seulement sur Steam et Switch, mais aussi sur iOS et Android. Coromon : Rogue Planet vise à mélanger le combat au tour par tour du jeu principal avec un gameplay typé roguelite pour offrir une boucle de gameplay de collecte de monstres rejouable à l'infini. Un nouveau à suivre pour les fans de Pokémon.

Découvrez le nouveau Coromon Rogue Planet

Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, regardez la bande-annonce officielle de Coromon : Rogue Planet ci-dessous :

Dans Coromon: Rogue Planet, les joueurs explorent la planète Velua, un monde composé de plus de dix biomes variés qui changent à chaque partie (d'où le côté roguelite). Chaque biome propose des défis spécifiques ainsi qu'une faune spécifique de Coromon à capturer et entraîner. La génération procédurale des cartes et des rencontres garantit que chaque exploration est différente, ce qui est souvent un gage de durée de vie.

Les joueurs ont la possibilité de débloquer et de jouer avec sept personnages différents, chacun ayant sa propre histoire et son style de jeu distinct. Ces personnages se joignent à vous au fil de l'aventure, enrichissant la narration et offrant de nouveaux bonus qui peuvent être utilisés lors des parties suivantes.

Coromon oblige, le cœur du jeu repose sur la capture et l'entraînement de plus de 130 Coromon, chacun avec ses propres affinités élémentaires et compétences spécifiques. En construisant une équipe de monstres, les joueurs peuvent affiner leurs capacités et se préparer à affronter des adversaires variés, qu'il s'agisse de Coromon sauvages ou d'autres dresseurs.

Pour autant, tout n'est pas si simple. L'aspect stratégique est renforcé par l'utilisation de gadgets et un système de progression qui permet d'améliorer continuellement les compétences et les capacités du joueur. Cette progression est essentielle pour survivre dans les environnements hostiles de Velua et pour contribuer à une mission plus vaste : la collecte de ressources pour soutenir un projet d'exploration spatiale. À chaque exploration, les joueurs découvrent les vestiges d'un vaisseau interstellaire, rapportant des informations et des ressources précieuses qui font progresser une narrative globale, tout en débloquant les secrets de la galaxie.

Date de sortie de Coromon Rogue Planet

Le premier Coromon est un jeu gratuit sur mobile depuis fin 2023, avec un certain succès à la clé. Nous sommes assez impatients de découvrir Coromon : Rogue Planet sur iPhone et iPad, avec un gameplay qui semble avoir été largement enrichi.

Le jeu est prévu pour 2025, d'après la fiche Steam.



En attendant, n'hésitez pas à tester le titre originel :

Télécharger le jeu gratuit Coromon