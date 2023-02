TLR Games annonce la sortie du jeu IDEA sur iOS, Android, PC et Switch le 8 mars

Le studio TLR Games vient de nous indiquer que son nouveau jeu d'exploration, IDEA, allait faire son arrivée sur PC (Steam), Nintendo Switch, iOS et Android le 8 mars prochain. La date a été révélée dans un trailer qui célèbre le fait qu'IDEA a remporté le prix du meilleur design visuel à l'IndieCade 2022. L'occasion de découvrir de nouvelles zones du jeu et un changement dans la dénomination des messages des utilisateurs, qui s'appellent désormais Spirits.

C'est quoi IDEA

Inspiré du court-métrage éponyme d'Olli Huttunen, IDEA est un jeu d'exploration basé sur la physique avec des éléments de plateforme qui invite les joueurs à découvrir un monde magnifique et sauvage en aidant leurs idées à trouver leur place dans le monde.

Le jeu vous entraîne dans un voyage de toute beauté, explorant des paysages magnifiques d'une vue d'oiseau enregistrée en résolution 4K, sans temps de chargement entre les écrans. Faites germer une idée, représentée par une ampoule, et envoyez-la trouver sa place dans le monde. Observez votre idée depuis le ciel, rebondissant et tombant, et aidez-la lorsqu'elle se bloque avant la fin de la musique.



Si vous y parvenez, votre idée s'épanouira en une œuvre d'art visuel, un court clip de beauté et d'émerveillement. Mais parfois, elle ne pourra pas avancer, et son voyage s'arrêtera là - mais ce ne sera pas pour rien : elle pourra aider les idées d'autres personnes à l'avenir, ou même votre prochaine création.

Écrivez une pensée, un morceau de chanson, un vers, et partagez-les. Ce que vous écrivez maintenant est là, pour toujours, pour que le monde entier le voie. Et lorsque vous commencerez un nouveau voyage, vous verrez les idées des autres. Sauvegardez vos idées préférées et voyez combien de personnes ont sauvegardé les vôtres.

IDEA a remporté plusieurs prix depuis son annonce début 2022, et a même été finaliste de la prestigieuse Sense of Wonder Night au Tokyo Games Show (TGS), en septembre dernier. Le jeu suit des principes similaires à ceux de The Longest Road on Earth (dont TLR Games est co-créateur) : une expérience apaisante et poétique, axée sur les sentiments et les significations que l'intersection entre l'art, la musique et le gameplay peut créer.



Si vous êtes un joueur esthète, alors cochez la date du 8 mars sur votre calendrier Apple, ainsi que sur Steam et Switch.