Rooster Games lance Offroad League Online sur iOS et Android

Offroad League Online, développé par Rooster Games, est une nouvelle simulation automobile qui propose des graphismes soignés et une expérience immersive pour les amateurs de conduite hors-piste. Le jeu offre un monde ouvert de 4 km² où les joueurs peuvent explorer, personnaliser leurs véhicules et participer à des compétitions en ligne. Une fois de plus, vous êtes les premiers au courant !

Découvrez Offroad League Online

Avec une physique réaliste, le jeu en test depuis près d'un an dans plusieurs pays reproduit des environnements variés comme la boue, les routes accidentées ou les passages aquatiques. Les joueurs peuvent explorer seuls ou avec d’autres, en mode libre ou en courses sur circuit avec de nombreux défis. Le multijoueur permet des sessions coopératives ou compétitives, avec des modes arcade variés, comme des courses classiques ou des défis aériens.



Comme souvent dans les titres modernes, la personnalisation est centrale : les joueurs peuvent modifier leurs véhicules avec des suspensions, châssis ou kits de carrosserie, et même les échanger ou les vendre. Un mode permet aussi de créer et partager des parcours personnalisés, avec possibilité de générer des revenus en jeu. En clair, c'est beau et complet.

Notre avis sur Offroad League Online

Offroad Legends est un jeu mobile découvert récemment qui nous a impressionnés par son moteur physique ultra-réaliste. Dès le lancement, nous sommes captivés par le travail colossal des développeurs qui ont su exploiter pleinement l’écran Retina et la puissance du processeur de l’iPhone, au point que l'iPhone 15 Pro de test soit assez vite chaud !



La version gratuite offre une belle sélection de véhicules et plusieurs niveaux pour vous divertir. Mais vous risquez d’en vouloir plus ! La version complète propose un large choix de véhicules et plus de 50 niveaux sur une map de plusieurs kilomètres carrés. Chaque niveau permet de gagner jusqu’à trois étoiles selon vos performances. Les épreuves chronométrées exigent rapidité pour décrocher toutes les étoiles, tandis que d’autres niveaux demandent de transporter des cargaisons sans les perdre, sous peine de pénalités. Mieux, la personnalisation des véhicules n'est pas seulement esthétique, elle est aussi utile pour progresser.



Le point fort reste la physique des véhicules, qui exige une planification minutieuse pour éviter la casse. Un atterrissage brutal peut coûter une roue, et un angle mal calculé risque de tordre un essieu, réduisant l’adhérence et compliquant la conduite. On aime ce côté GTA qui allie liberté, authenticité et action.

Un jeu à télécharger

En clair, il s'agit de l'un des meilleurs titres du genre sur iPhone, comme Wreckfest. Si vous êtes sur Android, Offroad Legends est d'ailleurs en précommande sur le Play Store. À noter que pour supprimer la pub, il faut payer 3,99 €. Sinon, le déblocage du jeu complet est à 9,99 €.

Télécharger le jeu gratuit Offroad League Online