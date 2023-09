Netflix Stories : Love Is Blind est disponible sur iOS et Android via Netflix Games

En parallèle du lancement de Storyteller, Boss Fight Entertainment, une filiale de Netflix, a introduit Netflix Stories : Love Is Blind sur les plateformes iOS et Android. Ce nouveau jeu interactif accompagne la sortie de la nouvelle saison de la série "Love Is Blind" sur Netflix, permettant aux abonnés de participer à l'expérience sociale grâce à ce jeu.

Netflix Stories: Love Is Blind est traduit en français

Netflix Stories : Love Is Blind offre évidemment des options de personnalisation des personnages (tenue, maquillage, coiffure, etc) avant de se lancer dans un scénario. Bien que les jeux du géant du streaming basés sur ses propres séries ne soient pas rares (Stranger Things par exemple), ici l'idée est de continuer l'expérience avec de nouvelles histoires à construire soi-même. Vous pouvez visionner la bande-annonce de lancement de Netflix Stories : Love Is Blind pour iOS et Android ci-dessous :

Netflix prévoit d'enrichir Netflix Stories : Love Is Blind avec de nouvelles histoires, vous permettant d'explorer davantage l'univers de vos séries préférées et d'interagir avec les personnages pour créer vos propres récits.



Clairement à destination d'un public féminin, Netflix Stories : Love Is Blind est disponible gratuitement sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. L'accès au contenu du jeu est réservé aux abonnés Netflix, sans surcoût. Le catalogue de jeux commence à être vraiment sympa, vous ne trouvez pas ? Rappelons que Football Manager 24 arrivera dans un mois en exclusivité sur la plateforme.

Télécharger le jeu gratuit Netflix Stories: Love Is Blind