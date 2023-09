L'original Storyteller est disponible sur mobile via Netflix Games

Annoncé en juin dernier, le jeu Storyteller de Daniel Benmergui fait son arrivée en fanfare sur mobile via Netflix Games. Édité par Annapurna Interactive, le titre a déjà fait ses preuves sur Switch et Steam. Si vous n'en avez jamais entendu parler, Storyteller est un jeu de puzzle qui consiste à créer des histoires à l'aide d'outils tels que des personnages, des décors, des titres, etc.

Découvrez l'excellent Storyteller

Il était une fois... Ça d'accord, mais après ? Dans ce jeu d'énigmes récompensé, vous imaginez des histoires inattendues en faisant glisser des personnages de contes de fées sur la page.

Le jeu "Storyteller" vous invite à créer des contes interactifs en utilisant un livre magique. Vous pouvez compiler des histoires mêlant romance, magie, aventures et intrigues en choisissant parmi une variété de personnages fantastiques tels que des rois, des reines, des loups-garous, des sorcières et des chevaliers. Les décors et les personnages réagissent en temps réel en fonction de vos choix, ce qui crée une expérience unique à chaque lecture.



Vous pouvez recréer des scènes emblématiques de contes de fées, comme des baisers échangés avec des crapauds, des combats contre des monstres et des mystères à résoudre. Le livre vous offre des instructions pour explorer différentes manières de raconter de nouvelles histoires.



Le jeu propose également des succès secrets et des fins cachées à débloquer. Votre objectif est de terminer le livre en devenant le meilleur conteur et en remportant la couronne convoitée de Storyteller. Pour mieux comprendre, regardez la bande-annonce de lancement de Storyteller Netflix Games ci-dessous :

Storyteller mobile est maintenant disponible via Netflix Games, et une grosse mise à jour a été mise en ligne sur PC et Switch avec de nouvelles fonctionnalités incluses dans la version mobile. En termes de nouveautés pour ceux qui le possèdent déjà ou y ont déjà joué, cette mise à jour sur Steam et Switch apporte un nouveau personnage, un nouveau chapitre qui intègre les anciens niveaux de démo dans le jeu sous la forme d'un nouveau chapitre, plus de 20 nouveaux niveaux dans les chapitres existants, ou encore une narration entièrement vocale.

Si vous souhaitez l'essayer sur mobile et que vous avez un abonnement Netflix actif, Storyteller est disponible sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android, tout cela gratuitement. Netflix Games accueillera bientôt Football Manager 2024.

Télécharger le jeu gratuit Storyteller