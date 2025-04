Black Mirror Thronglets : le Tamagochi de Netflix est jouable sur mobile

La nouvelle saison 7 de Black Mirror débute aujourd’hui sur Netflix, et l’épisode quatre réserve une surprise aux amateurs de jeux vidéo. Il fait revenir l’univers de Bandersnatch, l’épisode interactif à succès de 2018, accompagné d’un jeu mobile inédit. Intitulé « Playthings » et situé en 1994, cet épisode met en scène le génial Colin Ritman, qui revient avec Thronglets (Fouloïdes en français), un « simulateur de vie artificielle » rappelant des titres Lemmings, Creatures ou Tamagotchi, ces phénomènes des années 90.

Black Mirror de retour sur iPhone

L'épisode Playthings mêle nostalgie et la touche sombre typique de Black Mirror, avec Peter Capaldi, Will Poulter et d’autres à l’affiche. En parallèle, Netflix Games lance donc un vrai jeu mobile nommé Thronglets, où les joueurs prennent soin de créatures numériques qui se multiplient, dans un style 16 bits. Brooker a collaboré avec l’équipe jeux pour garantir l’authenticité, reflet de sa conviction que les jeux à l’écran doivent sembler réels.

Thronglets est à la fois un animal de compagnie virtuel, un gestionnaire de village, un jeu de stratégie et une énigme existentielle.



Accessible aux abonnés Netflix, Thronglets reprend le chaos de l’épisode : nourrissez, nettoyez et gérez un « throng » croissant alors que le code évolue de manière imprévisible. À mesure que vos bêtes évoluent, la simulation se complexifie, débloquant outils, capacités et objets. Vos créatures pourraient vous surprendre, mais leur évolution comporte des risques. Curieux, les Fouloïdes apprennent de vos choix, révélant votre personnalité et des facettes de l’humanité. « Les Fouloïdes » pose des questions troublantes sur la sollicitude, l’amour, la mort et le pouvoir. Attention : ils pourraient envahir plus que votre écran !



Netflix Games vient ici renforcer de manière originale son offre de jeux, avec des titres comme Monument Valley 3, Hades ou GTA: San Andreas accessibles aux abonnés.



Disponible gratuitement pour les abonnés Netflix sur iOS et Android (Play Store).

Télécharger le jeu gratuit Black Mirror : Les Fouloïdes