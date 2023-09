Le jeu Ghost Detective de Wooga est disponible sur mobile via Netflix Games

Nouvelle entrée au catalogue Netflix Games. Aujourd'hui, Netflix et Wooga lancent Ghost Detective sur iOS et Android, un jeu d'objets cachés narratif qui se déroule à la Nouvelle-Orléans. Magnifique, ce titre est réservé aux abonnés Netflix qui ont de plus en plus de jeux gratuits à se mettre sous la dent.

Ghost Detective est de sortie

Vous incarnez une détective qui a été assassinée. À présent fantôme, votre mission est claire : trouver les objets cachés et résoudre les énigmes pour découvrir qui vous a tuée.



Plongez dans un tout nouveau jeu d'enquête criminelle et d'objets cachés pour élucider un meurtre dans la ville hantée de La Nouvelle-Orléans. Là-bas, on ne s'ennuie jamais, et mourir est un concept pour le moins particulier.



Entrez dans la peau d'une détective fantôme et enquêtez sur les crimes en cherchant les indices, en découvrant les objets cachés et en résolvant les énigmes. Faites équipe avec des alliés précieux (vivants ou non) pour enfin savoir qui est derrière votre meurtre... et son mobile.

Dans ce thriller d'enquête immersif, vous incarnez un fantôme cherchant à résoudre son propre meurtre et à livrer le coupable à la justice depuis l'au-delà. L'histoire, riche en rebondissements et surprises, se déroule dans la vibrante Nouvelle-Orléans. Vous explorerez cette ville en monde ouvert avec des environnements en 3D vraiment saisissants.



Découvrez la bande-annonce de Ghost Detective Netflix Games ci-dessous :

Pour résoudre le mystère, vous devrez affûter vos talents de détective en relevant des défis d'objets cachés et en résolvant des énigmes match 3 pour aider les âmes en peine. Les indices que vous collecterez vous guideront vers les suspects, mais méfiez-vous, les apparences sont parfois trompeuses.



En fabriquant des boosters et des recettes à partir d'ingrédients rares, vous pourrez améliorer vos compétences. Vos choix dans cette histoire auront un impact sur la justice et la rédemption, alors choisissez avec soin. Mettez vos compétences à l'épreuve pour élucider ce meurtre mystérieux, identifier votre tueur et garantir que la justice triomphe. Une enquête captivante vous attend, mais saurez-vous découvrir la vérité derrière votre propre assassinat ?

Ghost Detective est disponible dès maintenant sur Netflix Games pour iOS et Android.

Télécharger le jeu gratuit Ghost Detective