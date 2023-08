Samurai Shodown de SNK arrive sur mobile via Netflix Games

Le célèbre studio SNK vient d'annoncer que la version mobile du jeu de combat Samurai Shodown sera lancée dans le monde entier grâce à Netflix la semaine prochaine. Le jeu est disponible en version anticipée dès maintenant aux Philippines, de quoi le tester pour ceux qui ont créé un compte App Store spécifique ou qui vivent là-bas, tout simplement.

Samurai Shodown se montre en vidéo

Concentrez votre esprit. Dégainez votre lame. Embrassez la mort. Anticipez, désarmez et attaquez votre adversaire pour goûter à la victoire dans ce reboot de combat classique.

Malgré un mode en ligne plutôt mauvais, Samurai Shodown a été bien accueilli sur toutes les plates-formes sur lesquelles il est disponible grâce à son gameplay modernisé. Mais il sera très intéressant de voir comment il se comporte en version tactile, mon petit doigt me disant qu'il nécessitera une manette Bluetooth pour en profiter.



Regardez la bande-annonce de Samurai Shodown Netflix ci-dessous :

Si le portage est bon et que le online fonctionne bien, ce sera un nouvel ajout de qualité pour Netflix Games, qui commence à faire de l'ombre à Apple Arcade.



Pour ceux qui n'y auraient jamais joué, Samura Showdown est un jeu de combat à l'arme blanche doté de plusieurs guerriers aux caractéristiques distinctes afin que chacun puisse trouver son style (du ninja texan plein d'entrain au guerrier chinois sage et maladroit). Facile à prendre en main, il n'en reste pas moins profond et appréciable pour les joueurs aguerris avec la possibilité d'esquiver, de bloquer, de contrer et plus encore.

Outre les techniques spécifiques aux armes et aux personnages, Samurai Showdown se démarque également par son moteur graphique. Basé sur l'Unreal Engine 4, il est tout simplement magnifique et ultra fluide, un modèle du genre.



Le lancement complet est prévu pour le 29 août sur iOS et Android.

Télécharger le jeu gratuit Samurai Shodown