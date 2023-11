L'excellent jeu de course Wreckfest est à 0,99 € seulement sur mobile !

L'excellente version mobile de Wreckfest, le jeu de course à la Destruction Derby de Bugbear et porté par HandyGames, était notre coup de coeur lors de sa sortie fin 2022. Alors qu'il était vendu à prix raisonnable par rapport aux versions consoles, soit 9,99 euros, certains joueurs le trouvaient trop cher. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucune excuse car Wreckfest est à 0,99 € pour une durée limitée sur iOS et Android.

Wreckfest est à prix canon !

L'un de nos plus gros coups de coeur de l'année 2022 est en promo, et quelle promo ! -90 % ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, surtout pour un jeu AAA. Si vous n'y avez jamais joué, Wreckfest est un véritable jeu de course délirant et magnifique sur iPhone, iPad et Apple TV.

Regardez le trailer vidéo de Wreckfest mobile :

Ceux qui ont connu l'indémodable Destruction Derby sur PS1 peuvent foncer sur ce titre qui a connu un grand succès sur PS4 et PS5, notamment.

Pour faire court, avec son moteur graphique de grande qualité, sa bande-son accrocheuse, ses courses multiples et variées, une tonne de voitures, de la personnalisation utile et des adversaires prêts à tout, Wreckfest a tout ce qu'il faut pour plaire. Mieux, la dernière mise à jour a apporté le support du 120 Hz sur les iPhone 13 Pro et supérieurs, ainsi que sur iPad Pro 2017 et supérieurs.



Si vous souhaitez l'acquérir, vous pouvez acheter Wreckfest sur mobile sur Google Play pour Android et sur l'App Store pour iOS à seulement 0,99 € pendant quelques heures. Bien que Wreckfest soit un jeu payant, il propose divers packs DLC comme sur les autres plateformes, pour ajouter du contenu. Sur consoles, le jeu de Bugbear est vendu 40 €...

Télécharger Wreckfest à 0,99 €