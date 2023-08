L'excellent Warframe Mobile arrive sur iOS en 2024 (+ précommande)

Warframe Mobile est en préparation depuis longtemps, trop longtemps pour les fans de ce jeu d'action à la troisième personne qui a séduit un large public sur consoles et PC. En 2021, lors de la TennoCon, il a été confirmé que Warframe Mobile offrirait des fonctionnalités de cross play et de progression, avant d'être reconfirmé en 2022, sans plus à se mettre sous la dent. Mais cette fois, c'est la bonne, le jeu s'affiche en précommande sur l'App Store.

Warframe Mobile bientôt sur iPhone

Il aura donc fallu attendre la TennoCon 2023 pour que Digital Extremes dévoile véritablement son Warframe Mobile pour iOS, qui devrait arriver l'année prochaine et dont les précommandes sont en cours sur l'App Store. Warframe Mobile est une sortie très excitante parce qu'elle apporte le fantastique jeu sur mobile dans sa forme complète avec une progression croisée entre les appareils. Le cross-play entre les versions console et PC est censée être disponible cette année également.



Regardez l'intégralité de la partie Warframe Mobile de la TennoCon 2023 à partir de 1h04 :

Bien qu'une date de sortie officielle n'ait pas encore été annoncée, Warframe Mobile est daté au 20 février 2024 sur l'App Store. La version Android n'a pas encore été confirmée, mais gageons qu'elle soit également prévue.



Warframe Mobile est évidemment basé sur le titre original de 2013 dans lequel on vous propose de devenir un guerrier puissant aux côtés de vos amis dans un jeu d'action en ligne basé sur un scénario original. Vous équiperez une Warframe, une armure bio-métallique, pour libérer des pouvoirs puissants et utiliser une variété d'armes dévastatrices tout en explorant un système interplanétaire étendu. La coopération en équipe est un pan important du titre, tout comme la progression. Le jeu offre une grande variété de Warframes, armes et équipements personnalisables, ainsi que des batailles spatiales et une expérience de parkour qui permettent un gameplay aussi technique que varié. Bref, on a hâte de découvrir le portage mobile de l'un des jeux les plus sous-côtés de ces dernières années.

Télécharger le jeu Warframe Mobile