L'excellent OXENFREE II débarque sur mobile via Netflix Games

Oxenfree II : Lost Signals" est disponible sur iOS et Android grâce à Netflix Games, ce qui laisse bon nombre de joueurs mobiles sur le carreau.



Night School et Netflix ont sorti le très attendu Oxenfree II : Lost Signals sur iOS et Android, mais aussi sur consoles et PC (PS5, PS4, Nintendo Switch et Steam). Oxenfree II : Lost Signals fait suite à Oxenfree, lui aussi passé récemment sous pavillon "Netflix".

OXENFREE II est disponible !

C'était dans les tuyaux, Netflix s'est donc offert l'exclusivité mobile d'OXENFREE 2. Si vous n'avez pas joué à l'original, vous pouvez toujours apprécier celui-ci car l'histoire et les personnages sont complètement nouveaux, bien que le titre se déroule après le premier jeu.

Night School, un studio de Netflix Game, nous apporte OXENFREE II: Lost Signals, la suite ébahissante d’OXENFREE, le jeu d’aventure narratif salué par la critique. Vous pouvez jouer la nouvelle histoire indépendamment ou vous immerger dans l’univers d’OXENFREE en commençant par le premier jeu pour saisir tout ce qui fait le lien entre les deux opus. À vous de voir.



Regardez la bande-annonce d'Oxenfree 2 : Lost Signals ci-dessous :

Dans un monde familier toujours aussi immersif, ce jeu narratif interactif présente une nouvelle histoire sombre à démêler. Une secte obscure, des signaux radio fantomatiques et des portails spatio-temporels ajoutent du mystère à l'histoire. Dans la petite ville côtière de Camena, des phénomènes électromagnétiques surnaturels perturbent les équipements électriques et radio, ce qui pousse Riley Poverly à revenir à contrecœur dans sa ville natale pour enquêter. Ce qu'elle découvrira dépassera toutes ses attentes.

Comme le premier opus, vos décisions façonneront l'histoire. Vos réactions face aux événements surnaturels auront un impact durable sur le déroulement de l'intrigue. Vous pouvez influencer les relations de Riley et les choix qui s'offrent à elle en façonnant les conversations et les dialogues. Le nouveau système de conversation par talkie-walkie vous permet de discuter avec différents personnages et d'obtenir des indices précieux sur les mystères de Camena. Vos choix ont des conséquences, vous permettant d'arrêter une secte mystérieuse et de découvrir les motivations de l'Ascendance, une étrange organisation cherchant à ouvrir des portails vers d'autres réalités.



Dans cette aventure unique, les signaux spectraux et les parasites radio jouent un rôle crucial. Vous pouvez explorer ces sons étranges à travers le mécanisme original de la radio d'OXENFREE et entrer en contact avec le surnaturel. Manipulez la réalité, voyagez dans le passé en utilisant les déchirures temporelles et sauvez les habitants de Camena tout en préservant la réalité elle-même. Les enjeux sont encore plus élevés dans OXENFREE II, où votre avenir, ainsi que celui du monde entier, est en jeu. Malgré des paysages magnifique, une histoire captivante et un gameplay parfaitement ajusté, ce ne sera pas de tout repos. Bref, si vous voulez notre avis, Oxenfree 2 est un HIT en puissance à ne pas manquer !



Oxenfree II : Lost Signals est proposé au prix de 19,99 € sur consoles et PC, mais il est "gratuit" pour les abonnés de Netflix sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Oxenfree 1 vous tend également les bras.



Oxenfree II : Lost Signals est disponible avec une interface localisée et des sous-titres en français, allemand, anglais, arabe, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), coréen, croate, danois, espagnol, finnois, grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, norvégien Bokmål, néerlandais, polonais, portugais (Brésil), portugais, roumain, suédois, turc, ukrainien, et vietnamien.

