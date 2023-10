Le multijoueur de Company of Heroes arrive sur iOS, Android et Switch

Company of Heroes porté par Feral Interactive a fait un carton sur mobile grâce à un travail remarquable, et son arrivée sur Nintendo Switch sous le nom de Company of Heroes Collection devrait encore ravir les joueurs sur iOS et Android. En effet, avec le lancement sur Switch, Company of Heroes bénéficiera d'un multijoueur multiplateforme sur les trois systèmes. Une bêta arrivera sur Android au début de 2024 avec des mises à jour multijoueur iOS et Switch plus tard dans l'année.

Company of Heroes bientôt jouable sur Switch

Regardez la bande-annonce de Company of Heroes Collection Switch ci-dessous :

Le studio Feral Interactive s’est évidemment chargé du portage sur Nintendo Switch, intégrant les deux extensions tactiques, « Opposing Fronts » et « Tales of Valor ». Une fois de plus, vous allez devoir mener les troupes américaines et britanniques, mais également les forces Panzer Elite et la Wehrmacht au travers de campagnes se déroulant en pleine Seconde Guerre mondiale. Pour les joueurs de Switch, les déplacements rapides et les actions d’escouade coordonnées profiteront d'un tout nouveau système de contrôles.



Si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer, Company of Heroes est un jeu de stratégie en temps réel qui se distingue par sa combinaison habile de campagnes explosives, de scènes de combat dynamiques et de tactiques d'équipe. La gestion astucieuse de vos troupes, de leurs ressources et du terrain est cruciale pour triompher de l'armée allemande dans ce jeu captivant.



Company of Heroes Collection est disponible en précommande sur le Nintendo eShop jusqu’à sa sortie officielle, le 12 octobre prochain au prix de 24,99 €, soit 10 € de plus que sur mobile.

Si vous n'avez pas encore joué à la nouvelle version de Company of Heroes, c'est le moment avec le titre disponible sur l'App Store et sur Google Play pour Android.

Télécharger Company of Heroes à 14,99 €