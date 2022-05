Company of Heroes Collection débarque avec toutes les extensions sur iOS (+ avis)

⏰ Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Surprise, Feral Interactive vient de publier un nouvel épisode Company of Heroes, ou plutôt une sorte de compilation qui se nomme tout simplement "Collection".



Il s'agit en fait du premier opus que l'on a découvert il y a deux ans sur iPhone et iPad, mais avec les deux extensions intégrées parues en 2021 : Opposing Front et Tales of valor. Company of Heroes Collection permet ainsi de faire baisser la facture totale avec un tarif préférentiel de 19,99€. Soit environ 5 euros d'économisés.

Company of Heroes Collection est arrivé

Avant de continuer, jetez un oeil à la vidéo du premier épisode porté sur iOS en 2020 :

Feral Interactive relance le mythique RTS de Sega et Relic sur mobile avec un portage de grande qualité. Company of Heroes Collection réunit le jeu de la 2e Guerre mondiale et ses deux extensions dans un pack complet 100 % stratégie en temps réel.

Prenez le commandement des deux camps de la bataille de Normandie, en maîtrisant les combats rapides et les tactiques de sections avancées sur les champs de bataille explosifs du nord de la France.

Dans le cadre de l'opération Overlord, vous prenez la tête de la Compagnie Able de l'armée américaine lors des débarquements du jour J sur les plages de Normandie. Ensuite, à vous de diriger les forces américaines, britanniques et allemandes dans les extensions Opposing Fronts et Tales of Valor, avec de nouvelles campagnes.

Au total, vous devrez commander les forces des Alliés et de l'Axe dans 38 missions basées sur des moments cruciaux qui ont façonné le cours de la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'êtes pas rassasié avec le menu principal, il faudra envisager le mode Escarmouche. Avec quatre factions uniques à commander et à maîtriser, de nombreuses cartes à conquérir et des niveaux de difficulté ajustables, ce mode offre une grande rejouabilité sur iOS et Android (qui sortira un peu plus tard).

Notre avis sur Company of Heroes Collection

Si l'univers de la Seconde Guerre mondiale est quelque peu écumé dans le monde des jeux vidéo, Company of Heroes parvient à tirer son épingle du jeu grâce à une campagne intense, exigeante et jouissive. Le côté stratégique est profond et nécessite attention et réflexion à chaque instant. Si certains seront rapidement découragés, les amateurs du genre profiteront d'une difficulté progressive qui va de paire avec un rythme de plus en plus soutenu, le tout bien aidé par des mécaniques bien pensées dans les moindres détails. On pourra peut-être regretter un manque de choix dans les factions, mais c'est vraiment histoire de pinailler.

Les novices peuvent tout de même se rassurer, Company of Heroes Collection propose un tutoriel pour prendre en main l'un des tout meilleurs jeux de stratégie sur mobile, et aucun chronomètre n'est là pour vous stresser. Mieux, cette version n'affiche aucun achat intégré supplémentaire.

Les + :

Un gameplay bien adapté au tactile

Missions intenses

Graphismes et animations de qualité

Bon à savoir, Company of Heroes nécessite iOS 14.2, 6 Go d'espace libre pour installer le jeu de base et tous les packs de DLC gratuits, mais prévoyez 8,5 Go pour être tranquille car 1.5 Go d'espace libre est nécessaire pour installer le pack d'extension Opposing Fronts. 750 Mo d'espace pour le pack Tales of Valor.

iPhone compatibles :

iPhone 6S / 6S Plus ou ultérieur

iPhone SE (1re génération, 2016)

iPhone SE (2e génération, 2020)

iPod Touch (7e génération, 2019)

iPad compatibles :

iPad mini (5e génération, 2019) ou ultérieur

iPad Air (3e génération, 2019) ou ultérieur

iPad (5e génération, 2017) ou ultérieur

iPad Pro (1re génération, 2015) ou ultérieur

Télécharger Company of Heroes Collection à 19,99 €