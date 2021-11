Company of Heroes : l'extension Tales of Valor disponible sur l'App Store

En février de l'année dernière, les heureux possesseurs d'un iPad avait la possibilité de faire connaissance avec l'excellent jeu Company of Heroes (v1.3, 3,7 Go, iOS 14.2). Depuis, les développeurs ont apporté plusieurs grosses mises à jour, dont l'une qui apporte la compatibilité avec l'iPhone.



Hier, il était possible de retrouver une nouvelle update sur l'App Store, et pas des moindres, puisque cette dernière contient l'extension Tales of Valor. Voici le trailer :

Company of Heroes accueille l'extension Tales of Valor

Les nombreux joueurs de Company of Heroes peuvent retrouver une nouvelle extension dans les achats intégrés depuis hier. Baptisée Tales of Valor, cette dernière comprend 3 mini-campagnes inédites et de nouveaux véhicules.



Mais, ce n'est pas tout, puisqu'elle ajoute notamment la prise en charge de la souris et du clavier pour Android et le support de nouveaux appareils : iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max, iPad 9, iPad mini 6, iPad Pro 5.

• Correction d’un ensemble de soucis mineurs

Télécharger Company of Heroes à 13,99 €