Le rogue-like en pixel-art Tallowmere 2 arrive sur iOS et Android

Le Tallowmere original du développeur Chris McFarland a été lancé sur mobile en 2015, et, malgré ses qualités (et son inspiration de The Binding of Isaac) n'a jamais connu un grand succès, particulièrement à cause de sa grande difficulté. Aujourd'hui, sa suite, Tallowmere 2, s'apprête à débarquer sur nos mobiles avec plusieurs améliorations.

Tallowmere 2 va encore plus loin

Pour mémoire, Tallowmere était un véritable jeu d'exploration de donjon de type rogue-like, qui se joue en vue latérale comme un jeu de plateforme. Il a été comparé à Dark Souls, car c'est un jeu très difficile qui exige de la préparation, de la stratégie et des réflexes. Si vous essayez de vous frayer un chemin en fonçant, vous mourrez rapidement. De plus, chaque partie est différente et la mort signifie tout perdre et recommencer.



Mais finalement, le grand attrait de Tallowmere résidait dans sa variété avec des tonnes de butins, d'ennemis et de situations loufoques.

Les chatons de Dame Tallowmere se sont mis à se comporter bizarrement. Pourtant, le rituel du donjon doit avoir lieu. Malgré les circonstances inhabituelles, combien de temps tiendrez-vous?



Tallowmere 2, étant une suite, il reprend ce qui a fonctionné dans le premier jeu, mais en allant plus loin. Plus de butin, plus d'ennemis, plus de mécaniques, etc. Et si le premier Tallowmere n'était pas exactement un chef-d'œuvre graphique, il avait son propre charme notamment grâce à des effets de particules bien sentis. Tallowmere 2 possède le même look incomparable, mais ses graphismes sont globalement plus détaillés pour le plus grand plaisir des yeux. Regardez le trailer vidéo :

Au-delà de l'esthétique, la plus grande nouveauté de Tallowmere 2 est probablement le jeu coopératif en ligne multiplateforme. Le premier opus proposait une coopération sur le même appareil si les deux joueurs avaient leur propre manette, mais cette suite vous permettra de vous connecter et de jouer avec vos amis ou vos ennemis, qu'ils soient sur mobile ou sur la version PC, qui est sortie il y a quelques années déjà.



Une autre caractéristique intéressante de Tallowmere 2 est qu'il est gratuit au téléchargement avec un seul achat intégré pour tout débloquer. Pour les amateurs de la série comme pour les nouveaux venus, vous pourrez vous plonger dans le jeu dès sa sortie la semaine prochaine, le 30 septembre. Les joueurs iOS peuvent précommander le jeu sur l'App Store et les utilisateurs d'Android peuvent le trouver sur le Google Play Store.

Télécharger le jeu Tallowmere 2