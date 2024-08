FF VII Ever Crisis accueille FF VII Rebirth sur iOS, Android et Steam

Le studio Square Enix vient de révéler la date du prochain évènement de Final Fantasy VII : Ever Crisis pour iOS, Android et Steam. Ce jeudi, la mise à jour de Final Fantasy VII : Ever Crisis permettra aux joueurs de découvrir une partie de l'histoire de Final Fantasy VII Rebirth, notamment celle vue dans la démo PS5. Le nippon a d'ailleurs publié une nouvelle bande-annonce montrant Cloud et Sephiroth combattant ensemble.

Square Enix relance l'intérêt autour de FINAL FANTASY VII EVER CRISIS

Une bonne nouvelle pour les joueurs mobiles, d'autant que le jeu PS5 ne sera lancé que plus tard ce mois-ci. Il s'agira peut-être d'un autre moyen pour Square Enix de faire de la publicité pour Final Fantasy VII Rebirth afin de susciter l'intérêt des fans.



Regardez la vidéo de gameplay de l'événement crossover diffusée d'abord sur X :



Au-delà des moments de l'histoire et de quelques brides de gameplay, il n'y a pas de détails sur les objets spéciaux ou les costumes inclus dans la collaboration Final Fantasy VII Rebirth pour Final Fantasy VII : Ever Crisis à l'heure actuelle. La seule chose que l'on sait, c'est que les amateurs de la meilleure série de RPG de tous les temps seront comblés, une fois de plus.



Pour mémoire, Ever Crisis propose de redécouvrir les instants emblématiques de FFVII aux côtés du jeune héros Sephiroth dans une aventure mêlant classique et nouveauté de l'univers FFVII. Présenté dans un style rétro avec des graphismes modernisés tout en restant fidèle à l'original de la PS1, ce jeu vous invite à former une équipe avec vos personnages favoris, les équipant d'armes et d'équipements légendaires pour triompher des ennemis en solo ou en coopération.



Si vous souhaitez jouer à Final Fantasy VII : Ever Crisis sur mobile, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Il est également officiellement jouable sur Steam Deck selon Valve. Final Fantasy VII Rebirth sera lancé le 29 février sur PS5.

Télécharger le jeu gratuit FINAL FANTASY VII EVER CRISIS